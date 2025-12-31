Рейтинг@Mail.ru
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города... РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города Сергей Бойко.На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы. И скоро запустят газоснабжение, пообещал он.Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Глава города лично объезжает город. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе

Морской кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе из-за БПЛА

13:47 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города Сергей Бойко.
На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы. И скоро запустят газоснабжение, пообещал он.
"На пострадавшие социальные объекты: морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах - кровля", - отметил он.
Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Глава города лично объезжает город.
"Также проверю обстановку в северных поселениях. Здесь из-за снегопада есть аварии на электросетях. Нужно как можно быстрее восстановить электричество", - добавил он.
