Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе

2025-12-31T13:47

россия

краснодарский край

туапсе

новости

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города Сергей Бойко.На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы. И скоро запустят газоснабжение, пообещал он.Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Глава города лично объезжает город.

Новости

