Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города Сергей Бойко.На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы. И скоро запустят газоснабжение, пообещал он.Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Глава города лично объезжает город. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА, бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал глава города Сергей Бойко.
На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы. И скоро запустят газоснабжение, пообещал он.
"На пострадавшие социальные объекты: морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах - кровля", - отметил он.
Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали. Глава города лично объезжает город.
"Также проверю обстановку в северных поселениях. Здесь из-за снегопада есть аварии на электросетях. Нужно как можно быстрее восстановить электричество", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.