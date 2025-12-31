https://crimea.ria.ru/20251231/iz-za-snegopada-v-krasnodarskom-krae-zaderzhivayutsya-18-poezdov-1152121804.html

Из-за снегопада в Краснодарском крае задерживаются 18 поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Краснодарском крае задерживаются 18 пассажирских поездов и три электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим. "Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика", - проинформировали в СКЖД. Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

