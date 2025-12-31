Из-за снегопада в Краснодарском крае задерживаются 18 поездов
14:02 31.12.2025 (обновлено: 14:09 31.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Из-за непогоды в Краснодарском крае задерживаются 18 пассажирских поездов и три электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
"Начиная с 02:05 минут на участке Кавказская - Кубанская из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В настоящее время на время от одного часа задерживается 18 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - говорится в сообщении.
Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим.
"Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика", - проинформировали в СКЖД.
Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.