https://crimea.ria.ru/20251231/glavnyy-volshebnik-kto-takoy-ded-moroz-i-chego-ot-nego-zhdut-krymchane-1126214992.html

Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане

Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане

Самый главный волшебник Нового года Дед Мороз прочно вошел в русскую культуру и уже совсем не верится, что образ этот сформировался в своем современном виде... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T07:10

2025-12-31T07:10

2025-12-31T07:10

радио "спутник в крыму"

общество

новости крыма

крым

дед мороз

протоиерей владимир кашлюк

андрей синичкин

сергей минчик

екатерина демурия

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1e/1119111773_0:100:1620:1011_1920x0_80_0_0_b74a75d87cee497ca7676116df34c879.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Самый главный волшебник Нового года Дед Мороз прочно вошел в русскую культуру и уже совсем не верится, что образ этот сформировался в своем современном виде всего около ста лет назад. Откуда появился этот загадочный и чудесный персонаж – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты, а маленькие и взрослые жители Крыма признались, каких подарков ждут от Деда Мороза в новом году.Злой волшебник Дед МорозКак ни странно, добрым дедушкой Мороз был не всегда. В русском фольклоре его изначально изображали злобным и жестоким языческим божеством, повелителем холода и вечной мерзлоты, великим старцем Севера, который, используя свой дар вызывать трескучие морозы, губил людей. Все это подтверждают многолетние исследования в области русской литературы.Странный дедушка с открыткиПосле принятия христианства и до 1700 года Россия жила по Византийской системе летоисчисления. Новый год встречали сначала в марте, а начиная с 15 века – 1 сентября. В 1699 году Петр I издает два указа: о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. С этого момента Россия начала вести отчет лет от Рождества Христова и праздновать Новый год 1 января. Своим указом Петр приказал украшать улицы Москвы хвойными ветками, горожанам предписывалось поздравлять друг друга, стрелять из ружей и мушкетов, жечь костры на улицах и запускать ракеты.Дочь императора Елизавета Петровна ввела традицию устраивать новогодние балы на манер европейских. Тогда же в моду вошли открытки с изображением дедушки с мешком подарков. Этот сюжет тоже пришел из Европы, и сначала вызывал недоумение. "Кто такой этот дедушка?" – задавались вопросом жители Российской Империи, но продолжали дарить друг другу открытки с изображением странного старичка. Его называли Елкич и Святочный Дед, но в 1860 году Алексей Толстой написал сказку Морозко. Под ее влиянием сформировался образ Деда Мороза. Правда не быстро, а только в начале XX века – русская рождественская открытка с документальной точностью подтверждает этот факт.С тех пор Дед Мороз приносил подарки в российские дома, но в 20-х годах большевики в рамках борьбы с религией запретили все, что ассоциировалось с Рождеством, а заодно и Новым годом. Под запрет попал и Дед Мороз.Елка по-советскиЗимой 1935 года все поменялось вновь. 28 декабря в газете "Правда" появилась статья второго секретаря компартии УССР Павла Постышева:"В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью, через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны?" – задавался вопросом Постышев на газетных страницах и призывал под новый год устраивать коллективные елки для детей в городах и колхозах.Уже через день в Харькове прошел первый в СССР новогодний бал-карнавал, в котором приняли участие около 1,2 тыс. школьников. С тех пор празднование Нового года стало сначала нормой, а позже и неотъемлемой частью русской культуры, а Дед Мороз – его главным символом. По мнению доцента кафедры культурологи философского факультета Таврической Академии КФУ Андрея Синичкина, образ прижился не случайно:Настоящий волшебникНекоторые исследователи считают, что прообразом Деда Мороза стал Чудотворец Николай. Святой жил в IV веке и прославился добрыми делами. Поэтому образ старца с белой бородой ассоциируется с Дедом Морозом. Но сравнивать вымышленного персонажа и реального человека, причисленного к лику святых, все же не стоит, считает руководитель семейного отдела Симферопольской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк.В свою очередь психолог Екатерина Демурия не предлагает смешивать религию и праздник, но все же настаивает на необходимости верить в чудо: "Дед Мороз – это символ радости, волшебства и чуда. Эта вера в чудеса очень важна. Без нее очень сложно выстраивать свою жизнь. А еще очень трудно иногда бывает прийти к специалисту и рассказать о каких-то своих трудностях. А через письмо Деду Морозу мы можем высказаться, прояснить свои мечты и желания", – советует она.Тем временем жители Крыма соглашаются с необходимостью верить в чудеса и загадывают желания: "Я бы хотел игровую приставку", "Прошу у Дедушки мороза руль для самоката и кроссовки", "Главное, чтобы все были счастливы и здоровы", "Чтобы все мои друзья и близкие жили со мной в одном городе, чтобы мы чаще виделись", – такие ответы дали маленькие крымчане в ходе уличного опроса.Взрослые жители полуострова чаще всего просят у Деда Мороза счастья, хорошей погоды, гармонии всем людям на Земле, а еще благополучия и мира для страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251218/ded-moroz-spustilsya-s-kryshi--v-krymu-spasateli-neobychno-pozdravili-detey-1151792675.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости крыма, крым, дед мороз, протоиерей владимир кашлюк, андрей синичкин, сергей минчик, екатерина демурия, новый год