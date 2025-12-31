https://crimea.ria.ru/20251231/dron-s-fugasnym-snaryadom---kak-vsu-atakovali-rezidentsiyu-putina-1152119895.html

Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Один из более 90 сбитых украинских беспилотников, которые летели на резиденцию президента РФ, нес фугасный заряд весом 6 кг. Об этом заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина "Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина

