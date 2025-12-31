https://crimea.ria.ru/20251231/dron-s-fugasnym-snaryadom---kak-vsu-atakovali-rezidentsiyu-putina-1152119895.html
Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Один из более 90 сбитых украинских беспилотников, которые летели на резиденцию президента РФ, нес фугасный заряд весом 6 кг. Об этом заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина "Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны.
12:30 31.12.2025 (обновлено: 12:35 31.12.2025)