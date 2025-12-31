https://crimea.ria.ru/20251231/dichayshiy-terrorizm-lukashenko-ob-atake-na-rezidentsiyu-putina--1152118248.html

"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина

"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 31.12.2025

"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина

31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.

