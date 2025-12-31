Рейтинг@Mail.ru
"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 31.12.2025
"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 31.12.2025
"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном... РИА Новости Крым, 31.12.2025
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
терроризм
владимир путин (политик)
россия
белоруссия
новости
политика
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
россия
белоруссия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
"Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!" - сказал Лукашенко, отвечая во время посещения холдинга "Горизонт" на вопрос журналистов про атаку на резиденцию Путина.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоТерроризмВладимир Путин (политик)РоссияБелоруссияНовостиПолитикаУкраина
 
