Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий день. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов.О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов."Не экономьте место в животе""Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".Как без оливье?При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню)."Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.Закусываем правильно"Если это шампанское – не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:Миссия – рассчитать меру"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", – улыбается доктор.И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа."И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

