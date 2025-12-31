https://crimea.ria.ru/20251231/chtoby-ne-bylo-muchitelno-bolno-kak-perezhit-novogodnee-zastole-1151876958.html
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T22:45
2025-12-31T22:45
2025-12-31T22:45
эксклюзивы риа новости крым
совет эксперта
новый год 2026
здоровье
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/33/1108603302_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_2226d10643e8117f0dd205872b84566e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий день. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов.О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов."Не экономьте место в животе""Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".Как без оливье?При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню)."Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.Закусываем правильно"Если это шампанское – не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:Миссия – рассчитать меру"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", – улыбается доктор.И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа."И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/kakoy-budet-pogoda-v-novogodnyuyu-noch-v-krymu-1152064815.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/33/1108603302_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_71bd8f15df3de24516d10b95c1921440.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, новый год 2026, здоровье, новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Неправильное поведение во время новогоднего
застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий день. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов.
О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым
рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.
"Не экономьте место в животе"
"Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.
"У нас часто любят весь день 31 декабря "экономить место в животе". Этого делать ни в коем случае не следует. Привычно позавтракайте, пообедайте, а за полчаса до застолья перекусите чем-то сладким с горячим чаем – для снижения аппетита", – советует доктор.
При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".
Как без оливье?
При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню).
"Жирная свинина и баранина испортят вечер. Можно и нужно выбрать мясо кролика или индейки. Также откажитесь от майонезных салатов в пользу овощных, заправленных оливковым маслом", – говорит он, но тут же разрешает оставить на столе неизменный атрибут Нового года – салат "Оливье".
"Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.
От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами
лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.
Закусываем правильно
"Если это шампанское
– не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.
Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:
"Именно так и поступают истинные ценители этого благородного напитка. Но, правда, они и не пьют много. Если вы собираетесь выпить больше ста граммов, то выбирайте в качестве закуски сыр, морепродукты и горький шоколад".
Миссия – рассчитать меру
"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", – улыбается доктор.
И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:
"Один грамм спирта на один кг веса – это нормально. Если речь идет о водке, то для человека весом 80 кг нормой будет не более 260 мл водки. Это будет то, что надо – при хорошей закуске".
При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа.
"И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.