Рейтинг@Mail.ru
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251231/chtoby-ne-bylo-muchitelno-bolno-kak-perezhit-novogodnee-zastole-1151876958.html
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T22:45
2025-12-31T22:45
эксклюзивы риа новости крым
совет эксперта
новый год 2026
здоровье
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/33/1108603302_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_2226d10643e8117f0dd205872b84566e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий день. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов.О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов."Не экономьте место в животе""Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".Как без оливье?При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню)."Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.Закусываем правильно"Если это шампанское – не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:Миссия – рассчитать меру"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", – улыбается доктор.И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа."И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", – подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/kakoy-budet-pogoda-v-novogodnyuyu-noch-v-krymu-1152064815.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/33/1108603302_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_71bd8f15df3de24516d10b95c1921440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, новый год 2026, здоровье, новый год
Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье

Подготовить организм к пищевой нагрузке перед Новым годом – кому и как

22:45 31.12.2025
 
© РИА Новости . Яков Андреев / Перейти в фотобанкПразднование Нового года
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Неправильное поведение во время новогоднего застолья часто приводит к проблемам со здоровьем, которые могут проявиться прямо в праздничную ночь или на следующий день. Именно первого января у медиков – рекордное количество вызовов.
О том, как правильно подготовить организм к пищевой нагрузке и рассчитать собственную меру алкоголя, РИА Новости Крым рассказал врач отделения профилактики здорового образа жизни феодосийского медицинского центра Станислав Левенцов.

"Не экономьте место в животе"

"Ежегодно у нас возникает большое количество проблем после новогодних праздников. Масса вызовов, и примерно все сводится к заболеванием желудочно-кишечного тракта: переедание, да еще всю ночь – отсюда гастрит, панкреатит и другие "-иты", – говорит доктор и настаивает на необходимости приступать к застолью на сытый желудок.

"У нас часто любят весь день 31 декабря "экономить место в животе". Этого делать ни в коем случае не следует. Привычно позавтракайте, пообедайте, а за полчаса до застолья перекусите чем-то сладким с горячим чаем – для снижения аппетита", – советует доктор.

При этом он не рекомендует прибегать к ферментным препаратам: "Все эти "фесталы" и "мезимы" могут отрицательно сказаться, поскольку вызовут аппетит, что неизбежно приведет к перееданию. Ферменты допустимы, только если вы собираетесь есть очень жирную пищу".

Как без оливье?

При этом доктор настаивает, что как раз жирную пищу следует исключить из меню новогоднего ужина (а лучше и из повседневного меню).

"Жирная свинина и баранина испортят вечер. Можно и нужно выбрать мясо кролика или индейки. Также откажитесь от майонезных салатов в пользу овощных, заправленных оливковым маслом", – говорит он, но тут же разрешает оставить на столе неизменный атрибут Нового года – салат "Оливье".

"Конечно, это не совсем то, что нужно, но от него мы уже никуда не денемся – это традиция. И без майонеза он – не оливье. Впрочем, попробуйте сделать сметанную заправку, а колбасу замените нежирным мясом – так еще вкуснее", – уверяет Левенцов и указывает размер порции этого калорийного салата, которая не повредит вашему здоровью и фигуре: не более 150 граммов.
От хлеба, по мнению специалиста, отказываться не стоит, но лучше выбрать его цельнозерновые или отрубные сорта. А вот мандаринами лучше не увлекаться, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Достаточно съесть пару штук.

Закусываем правильно

"Если это шампанское – не больше фужера и чтобы вышел газ, который раздражает желудок, провоцирует заброс соляной кислоты и вызывает изжогу. Брожение и вздутие также вызывают игристые вина. Всему этому лучше предпочесть бокал сухого вина. А закусывать вино лучше икрой, морепродуктами, белым мясом, сырами и фруктами", – рассказывает доктор.
Любителям более крепких напитков Левенцов советует не отходить от традиций: водку лучше заедать солеными огурцами, квашеной капустой, селедкой или икрой, а вот коньяк можно и вовсе не закусывать:
"Именно так и поступают истинные ценители этого благородного напитка. Но, правда, они и не пьют много. Если вы собираетесь выпить больше ста граммов, то выбирайте в качестве закуски сыр, морепродукты и горький шоколад".

Миссия – рассчитать меру

"Конечно, каждый выбирает алкоголь, который предпочитает. И который заслуживает. Но в нашей стране чаще всего предпочитают водку. Тут нужно знать свою меру, которая, как известно для всех разная", – улыбается доктор.
И учит правильно рассчитать собственную меру алкоголя:

"Один грамм спирта на один кг веса – это нормально. Если речь идет о водке, то для человека весом 80 кг нормой будет не более 260 мл водки. Это будет то, что надо – при хорошей закуске".

При этом пить следует мелкими дозами, а если все же предполагаются большие, то перед приемом алкоголя или прямо во время застолья врач рекомендует принять пачку активированного угля и употреблять большое количество воды без газа.
"И еще одно правило – не сидеть часами за столом! Танцуйте, совершайте прогулки к морю или походы к главной городской елке. Только в условиях пандемии не забывайте о социальной дистанции", – подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вчера, 07:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какой будет погода в Новогоднюю ночь в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСовет экспертаНовый год 2026ЗдоровьеНовый год
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
22:22Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:55Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники
21:31Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
21:2655 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
21:10Семен Фарада: неглавные роли великого артиста
20:46Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
20:21Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
20:15"Мне нравится мое одиночество": сэр людоед Энтони Хопкинс
19:48Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
19:10Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
18:51Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
18:38Сильная вспышка произошла на Солнце
18:18Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом
18:04Как елка нарядной стала: история праздничного вопроса
17:55Социолог назвала ключевое политическое событие года
17:23Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
17:15По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой
16:46Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год
16:38В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри
Лента новостейМолния