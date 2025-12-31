https://crimea.ria.ru/20251231/chem-opasno-detskoe-shampanskoe-na-novogodnem-stole-1142766726.html
Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Присутствие на новогоднем столе так называемого детского "шампанского" рядом с бутылками спиртного для взрослых психологически приучает ребенка к тому, что без алкоголя не бывает праздника и веселья, и это в ряде случаев может пагубно сказаться на его отношении к выпивке еще до совершеннолетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко.По словам Шоренко, дети младшего возраста "больше видят, чем слышат", и все, что делают взрослые, рассматривают как своего рода эталон поведения. Поэтому очень нежелательно, чтобы они наблюдали, как родители употребляют спиртное, и Новый год в этом смысле – не исключение, считает нарколог.Если следовать этой логике, то в нее не укладывается и наличие на новогоднем столе детского "шампанского". Несмотря на то, что такой сладкий сильногазированный напиток является безалкогольным, он имитирует игристое вино, то есть приучает к лояльному отношению к алкоголю, подчеркивает врач.И предупреждает, что это может быть чревато последствиями. Ведь речь идет об определенной культуре, в рамках которой ребенку, личности психически еще не окрепшей, по сути, дают право употреблять спиртное – вначале по определенным датам.Также она отметила, что не считает правильным нахождение детей за столом вместе со взрослыми, если это не просто семейный ужин. "Тем более в новогоднюю ночь, когда нередко происходит употребление большого количества спиртного", – добавила врач.Эксперт делает вывод, что родители сами принимают решение, как им поступать. Но все, кто соглашается провоцировать лояльность к употреблению спиртного у детей, должны быть готовы к тому, что при определенных обстоятельствах ребенок может разрешить себе выпить алкоголь – без одобрения родителей и их ведома, и до совершеннолетия, подчеркивает нарколог.А следовательно, по-настоящему важным является не вопрос детского шампанского за новогодним или каком-либо другим застольем, а разговоры родителей с детьми о вреде употребления спиртного, когда у ребенка проявляется к нему интерес, резюмирует эксперт.Это может быть как в 17 лет, так и гораздо раньше, заметила нарколог – и ответ, нужно ли детское шампанское во время застолья, будет получен сам собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым.
Присутствие на новогоднем столе так называемого детского "шампанского" рядом с бутылками спиртного для взрослых психологически приучает ребенка к тому, что без алкоголя не бывает праздника и веселья, и это в ряде случаев может пагубно сказаться на его отношении к выпивке еще до совершеннолетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко.
По словам Шоренко, дети младшего возраста "больше видят, чем слышат", и все, что делают взрослые, рассматривают как своего рода эталон поведения. Поэтому очень нежелательно, чтобы они наблюдали, как родители употребляют спиртное, и Новый год в этом смысле – не исключение, считает нарколог.
"Существуют определенные психологические установки, которые формируются в раннем детском возрасте. В данном случае это: "праздник – алкоголь – веселье", а без алкоголя веселья может не быть. Нельзя, чтобы спиртное возводилось в определенный культ, и уж тем более в культ праздника", – сказала специалист.
Если следовать этой логике, то в нее не укладывается и наличие на новогоднем столе детского "шампанского". Несмотря на то, что такой сладкий сильногазированный напиток является безалкогольным, он имитирует игристое вино, то есть приучает к лояльному отношению к алкоголю, подчеркивает врач.
И предупреждает, что это может быть чревато последствиями. Ведь речь идет об определенной культуре, в рамках которой ребенку, личности психически еще не окрепшей, по сути, дают право употреблять спиртное – вначале по определенным датам.
"Я прекрасно понимаю, что все очень индивидуально, что ситуации бывают разные. Но здесь важна грань, а она очень шаткая. Для некоторых, может быть, и да, это позволительно. Но есть люди, семьи, которым лучше этого не делать", – сказала нарколог.
Также она отметила, что не считает правильным нахождение детей за столом вместе со взрослыми, если это не просто семейный ужин. "Тем более в новогоднюю ночь, когда нередко происходит употребление большого количества спиртного", – добавила врач.
Эксперт делает вывод, что родители сами принимают решение, как им поступать. Но все, кто соглашается провоцировать лояльность к употреблению спиртного у детей, должны быть готовы к тому, что при определенных обстоятельствах ребенок может разрешить себе выпить алкоголь – без одобрения родителей и их ведома, и до совершеннолетия, подчеркивает нарколог.
А следовательно, по-настоящему важным является не вопрос детского шампанского за новогодним или каком-либо другим застольем, а разговоры родителей с детьми о вреде употребления спиртного, когда у ребенка проявляется к нему интерес, резюмирует эксперт.
Это может быть как в 17 лет, так и гораздо раньше, заметила нарколог – и ответ, нужно ли детское шампанское во время застолья, будет получен сам собой.
"Самостоятельность не только в решениях, а, в первую очередь, в ответственности за то, что я сделал. Вот чему надо учить детей. И так, чтобы ребенок не боялся прийти к маме и папе и рассказать, если совершил проступок, мог попросить помощь и получить ее", – подытожила эксперт.
