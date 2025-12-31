https://crimea.ria.ru/20251231/chem-opasno-detskoe-shampanskoe-na-novogodnem-stole-1142766726.html

Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе

Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе

Присутствие на новогоднем столе так называемого детского "шампанского" рядом с бутылками спиртного для взрослых психологически приучает ребенка к тому, что без... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T12:55

2025-12-31T12:55

2025-12-31T12:59

эксклюзивы риа новости крым

дети

алкоголь

родители

марина шоренко

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142952994_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_6b54d09a510aa0425986f4f6f9f199e9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Присутствие на новогоднем столе так называемого детского "шампанского" рядом с бутылками спиртного для взрослых психологически приучает ребенка к тому, что без алкоголя не бывает праздника и веселья, и это в ряде случаев может пагубно сказаться на его отношении к выпивке еще до совершеннолетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко.По словам Шоренко, дети младшего возраста "больше видят, чем слышат", и все, что делают взрослые, рассматривают как своего рода эталон поведения. Поэтому очень нежелательно, чтобы они наблюдали, как родители употребляют спиртное, и Новый год в этом смысле – не исключение, считает нарколог.Если следовать этой логике, то в нее не укладывается и наличие на новогоднем столе детского "шампанского". Несмотря на то, что такой сладкий сильногазированный напиток является безалкогольным, он имитирует игристое вино, то есть приучает к лояльному отношению к алкоголю, подчеркивает врач.И предупреждает, что это может быть чревато последствиями. Ведь речь идет об определенной культуре, в рамках которой ребенку, личности психически еще не окрепшей, по сути, дают право употреблять спиртное – вначале по определенным датам.Также она отметила, что не считает правильным нахождение детей за столом вместе со взрослыми, если это не просто семейный ужин. "Тем более в новогоднюю ночь, когда нередко происходит употребление большого количества спиртного", – добавила врач.Эксперт делает вывод, что родители сами принимают решение, как им поступать. Но все, кто соглашается провоцировать лояльность к употреблению спиртного у детей, должны быть готовы к тому, что при определенных обстоятельствах ребенок может разрешить себе выпить алкоголь – без одобрения родителей и их ведома, и до совершеннолетия, подчеркивает нарколог.А следовательно, по-настоящему важным является не вопрос детского шампанского за новогодним или каком-либо другим застольем, а разговоры родителей с детьми о вреде употребления спиртного, когда у ребенка проявляется к нему интерес, резюмирует эксперт.Это может быть как в 17 лет, так и гораздо раньше, заметила нарколог – и ответ, нужно ли детское шампанское во время застолья, будет получен сам собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241221/kak-pravilno-pit-v-novyy-god--sovety-narkologa-1142763422.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

дети, алкоголь, родители, марина шоренко, совет эксперта