Атака ВСУ на Туапсе - что известно
Атака ВСУ на Туапсе - что известно - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Атака ВСУ на Туапсе - что известно
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T08:17
2025-12-31T08:17
2025-12-31T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.Кроме того, оперативно ликвидировано возгорание на одном из причалов. На территории НПЗ пожар также потушили - на площади 300 квадратных метров.Отмечается, что аварийные бригады выехали для устранения повреждений.
Атака ВСУ на Туапсе - что известно
Атака ВСУ на Туапсе - пострадали люди, повреждены пять домов и причал
08:17 31.12.2025 (обновлено: 08:19 31.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.
Кроме того, оперативно ликвидировано возгорание на одном из причалов. На территории НПЗ пожар также потушили - на площади 300 квадратных метров.
Отмечается, что аварийные бригады выехали для устранения повреждений.
