Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
12:12 31.12.2025 (обновлено: 12:35 31.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата", - сказал Романенков.
Бойцы Воздушно-космических сил вскрыли факт атаки около 19:20 мск 28 декабря. Беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей. При отражении удара резиденция не пострадала, пострадавших нет. Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно.
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - подчеркнул Романенков.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
