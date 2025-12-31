Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/ataka-na-rezidentsiyu-putina-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1152119091.html
Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T12:12
2025-12-31T12:35
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_77:133:1045:677_1920x0_80_0_0_9ccac5fc50c538b6c40331f86ea606cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.Бойцы Воздушно-космических сил вскрыли факт атаки около 19:20 мск 28 декабря. Беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей. При отражении удара резиденция не пострадала, пострадавших нет. Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина "Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
https://crimea.ria.ru/20251231/dron-s-fugasnym-snaryadom---kak-vsu-atakovali-rezidentsiyu-putina-1152119895.html
https://crimea.ria.ru/20251231/dichayshiy-terrorizm-lukashenko-ob-atake-na-rezidentsiyu-putina--1152118248.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_375:0:1280:678_1920x0_80_0_0_fec6051685a43f8d10b9dda52b958421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), министерство обороны рф, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), россия, новости, новости сво
Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности

Массированная атака ВСУ на резиденцию Путина - в Минобороны рассказали подробности

12:12 31.12.2025 (обновлено: 12:35 31.12.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Предпринятый удар беспилотниками Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина осуществлялся с нескольких направлений, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата", - сказал Романенков.
© Министерство обороны РФАтака на резиденцию Путина
Атака на резиденцию Путина
© Министерство обороны РФ
Атака на резиденцию Путина
Бойцы Воздушно-космических сил вскрыли факт атаки около 19:20 мск 28 декабря. Беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей. При отражении удара резиденция не пострадала, пострадавших нет. Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно.

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - подчеркнул Романенков.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
12:30
Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
11:45
"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
 
Владимир Путин (политик)Министерство обороны РФАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56В Адыгее из-за непогоды введен режим ЧС
13:47Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
13:39Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
13:25В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
13:10В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
12:55Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе
12:36Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
12:30Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина 0:49
12:12Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
12:10Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
12:08Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги
11:45"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
11:32На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
11:19В Сочи произошли отключения света из-за непогоды
10:52В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших
10:38Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
10:20Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму
10:00На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
09:45Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
09:30Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Лента новостейМолния