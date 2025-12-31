https://crimea.ria.ru/20251231/astronomicheskiy-novyy-god-chto-budet-v-nebe-v-prazdniki-1151730307.html

Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники

2025-12-31T21:55

эксклюзивы риа новости крым

крым

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

астрономия

космос

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Дарить свою космическую сказку крымчанам в новогодние праздники будут Сатурн, Юпитер и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном и популяризатор науки Сергей Назаров.По его словам, к концу года Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец, а поскольку кольца у него очень-очень тонкие, то при наблюдении за планетой через маленькие телескопы они у нее практически пропадают. Так что газовый гигант некоторое время будет выглядеть очень необычно без своего опоясывающего убранства вокруг экватора.Разглядывать Сатурн можно будет ежедневно до конца февраля – начала марта.А вот за Юпитером в Крыму хоть и можно понаблюдать гораздо дольше - до июня – июля - но именно в эту пору года разглядеть его получится лучше всего, сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории."Юпитер сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, соответственно, имеет самый большой размер, и его удобно наблюдать. В следующий раз такое будет только через год", – отметил Назаров.Плюс к этому, по словам Назарова, поднимается Юпитер на максимальную высоту в эти дни уже к полуночи, так что ценителям не придется просыпаться до 5 утра, чтобы на него посмотреть – достаточно погулять за новогодним столом чуть дольше обычного.А вот первый в новом году звездопад, который происходит с конца декабря до середины января, в этом году помешает смотреть Луна, но можно понаблюдать за ней.Специалист напомнил, что для наблюдения за всеми объектами в небе, кроме метеорных потоков, действует два главных общих правила: чем больше телескоп и чем дальше от города и его "лишних" огней, тем больше деталей можно разглядеть.Ранее Назаров рассказывал, что в Крыму каждый раз в начале года можно наблюдать самый большой диск Солнца, разница с летним диском составляет примерно 10% из-за того, что в этот период Земля находится ближе всего от единственной звезды нашей Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

космос

крым, крымская астрофизическая обсерватория (крао), астрономия, космос