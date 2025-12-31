Рейтинг@Mail.ru
Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251231/astronomicheskiy-novyy-god-chto-budet-v-nebe-v-prazdniki-1151730307.html
Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники
Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники
Дарить свою космическую сказку крымчанам в новогодние праздники будут Сатурн, Юпитер и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T21:55
2025-12-31T21:55
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
астрономия
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151730081_0:1012:2048:2164_1920x0_80_0_0_4c833a546e32ddc7f63360fcdc1850a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Дарить свою космическую сказку крымчанам в новогодние праздники будут Сатурн, Юпитер и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном и популяризатор науки Сергей Назаров.По его словам, к концу года Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец, а поскольку кольца у него очень-очень тонкие, то при наблюдении за планетой через маленькие телескопы они у нее практически пропадают. Так что газовый гигант некоторое время будет выглядеть очень необычно без своего опоясывающего убранства вокруг экватора.Разглядывать Сатурн можно будет ежедневно до конца февраля – начала марта.А вот за Юпитером в Крыму хоть и можно понаблюдать гораздо дольше - до июня – июля - но именно в эту пору года разглядеть его получится лучше всего, сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории."Юпитер сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, соответственно, имеет самый большой размер, и его удобно наблюдать. В следующий раз такое будет только через год", – отметил Назаров.Плюс к этому, по словам Назарова, поднимается Юпитер на максимальную высоту в эти дни уже к полуночи, так что ценителям не придется просыпаться до 5 утра, чтобы на него посмотреть – достаточно погулять за новогодним столом чуть дольше обычного.А вот первый в новом году звездопад, который происходит с конца декабря до середины января, в этом году помешает смотреть Луна, но можно понаблюдать за ней.Специалист напомнил, что для наблюдения за всеми объектами в небе, кроме метеорных потоков, действует два главных общих правила: чем больше телескоп и чем дальше от города и его "лишних" огней, тем больше деталей можно разглядеть.Ранее Назаров рассказывал, что в Крыму каждый раз в начале года можно наблюдать самый большой диск Солнца, разница с летним диском составляет примерно 10% из-за того, что в этот период Земля находится ближе всего от единственной звезды нашей Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/novyy-god-na-zemle-nachnetsya-s-magnitnoy-buri-1152092106.html
https://crimea.ria.ru/20250412/11-000-vitkov-vokrug-zemli--kosmonavt-shkaplerov-o-kosmose-i-lyudyakh-1145563258.html
крым
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151730081_0:820:2048:2356_1920x0_80_0_0_ba0fdec02f0f833e77f75ee0552aa96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская астрофизическая обсерватория (крао), астрономия, космос
Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники

Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец впервые за 13 лет

21:55 31.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанкРепродукция картины "В Водородной бездне Сатурна". Художник-фантаст Андрей Константинович Соколов.
Репродукция картины В Водородной бездне Сатурна. Художник-фантаст Андрей Константинович Соколов. - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Дарить свою космическую сказку крымчанам в новогодние праздники будут Сатурн, Юпитер и Луна. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном и популяризатор науки Сергей Назаров.
"У нас три самых интересных объекта в эти дни: Сатурн и Юпитер при хороших условиях видимости, ну и Луна будет радовать", – сказал Назаров.
По его словам, к концу года Сатурн повернулся к Земле ребром своих колец, а поскольку кольца у него очень-очень тонкие, то при наблюдении за планетой через маленькие телескопы они у нее практически пропадают. Так что газовый гигант некоторое время будет выглядеть очень необычно без своего опоясывающего убранства вокруг экватора.
"И это событие у него уникальное. В следующий раз такое будет только через 13 лет, то есть действительно редкость", – заметил Назаров.
Разглядывать Сатурн можно будет ежедневно до конца февраля – начала марта.
А вот за Юпитером в Крыму хоть и можно понаблюдать гораздо дольше - до июня – июля - но именно в эту пору года разглядеть его получится лучше всего, сказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории.
"Юпитер сейчас находится на минимальном расстоянии от Земли, соответственно, имеет самый большой размер, и его удобно наблюдать. В следующий раз такое будет только через год", – отметил Назаров.
Плюс к этому, по словам Назарова, поднимается Юпитер на максимальную высоту в эти дни уже к полуночи, так что ценителям не придется просыпаться до 5 утра, чтобы на него посмотреть – достаточно погулять за новогодним столом чуть дольше обычного.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вчера, 08:43
Новый год на Земле начнется с магнитной бури
А вот первый в новом году звездопад, который происходит с конца декабря до середины января, в этом году помешает смотреть Луна, но можно понаблюдать за ней.
"Метеорный поток Квадрантиды, у которых максимум 3−4 января, в этом году приходится на полнолуние. То есть Луна будет мешать его наблюдать. К Новому году она уже пройдет фазу первой четверти, а в дни пика потока как раз станет полной", – рассказал Назаров.
Специалист напомнил, что для наблюдения за всеми объектами в небе, кроме метеорных потоков, действует два главных общих правила: чем больше телескоп и чем дальше от города и его "лишних" огней, тем больше деталей можно разглядеть.
Ранее Назаров рассказывал, что в Крыму каждый раз в начале года можно наблюдать самый большой диск Солнца, разница с летним диском составляет примерно 10% из-за того, что в этот период Земля находится ближе всего от единственной звезды нашей Солнечной системы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Космонавт-севастополец Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
12 апреля, 11:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)Астрономиякосмос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:45Чтобы не было мучительно больно: как пережить новогоднее застолье
22:22Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
21:55Астрономический Новый год: что будет в небе в праздники
21:31Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
21:2655 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
21:10Семен Фарада: неглавные роли великого артиста
20:46Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
20:21Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
20:15"Мне нравится мое одиночество": сэр людоед Энтони Хопкинс
19:48Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
19:10Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
18:51Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
18:38Сильная вспышка произошла на Солнце
18:18Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом
18:04Как елка нарядной стала: история праздничного вопроса
17:55Социолог назвала ключевое политическое событие года
17:23Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
17:15По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой
16:46Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год
16:38В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри
Лента новостейМолния