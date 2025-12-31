Рейтинг@Mail.ru
Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год
Пока все хозяюшки нарезают салаты тазиками, а отцы семейств вместе с детьми накрывают столы, некоторые люди нашей планеты уже начали отмечать новый год. Новый... РИА Новости Крым, 31.12.2025
Пока все хозяюшки нарезают салаты тазиками, а отцы семейств вместе с детьми накрывают столы, некоторые люди нашей планеты уже начали отмечать новый год. Новый год своей жизни.В детстве, конечно же, история о том, что твой собственный, личный праздник День рождения выпадает на один день с каким-то еще, не очень привлекает. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что это – вполне удачное совпадение. А для знакомых и родных – лишний повод сказать тост и за здоровье именинника в том числе. И если у вас родившихся в Новый год среди знакомых нет, РИА Новости Крым вам подскажет, кто эти интересные, знаменитые и каждый по-своему уникальные люди.31 декабряВ последний день уходящего года свой день рожденья празднует непревзойденный кинозлодей сэр Энтони Хопкинс – британский актер, двукратный обладатель "Оскара". Мало кто знает, но он также сочиняет музыку и является автором ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.В этот же день в Московской области родился инженер-механик по котельным установкам, уникальный и очень харизматичный актер, никогда не учившийся театральному мастерству, Семен Фарада. Самые яркие роли, хоть и второго плана, ему принесли фильмы режиссера Марка Захарова.Можно вспомнить еще одного "декабриста" – товарища Сухова. Он же – актер театра и кино Анатолий Кузнецов. Кстати, Сухов сыграл также в малоизвестной картине "К Черному морю". Эта лирическая кинокомедия 1957 года описывает жизнь и любовные перипетии людей, едущих в Крым на отдых.31 декабря родилась журналист-юморист Регина Дубовицкая. По специальности – учитель немецкого языка, Регина в конце 60-х годов стала работать на радио, где и познакомилась со всеми будущими звездами "Аншлага", первый выпуск которого увидел свет в 1987 году."Gangnam Style" – разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный образ жизни. Осенью 2014 года песня с таким названием порвала хит-парады мира. А симпатичный пухляш в темных очках Psy из Южной Кореи стал одним из самых модных исполнителей. Пак Чэ Сан (настоящее имя певца) родился 31 декабря 1977 года.Совсем в другом стиле поет Татьяна Шмыга. Это имя знают все любители оперетты. Она блистала не только в Театре оперетты, но и снялась в более чем 20 фильмах-концертах и "Голубых огоньках" к Новому году. Ее появление на телеэкранах стало для артистки судьбоносным: Шмыгу и ее голос знал весь СССР.Коллега Татьяны Шмыги по классическому искусству – Николай Цискаридзе, народный артист РФ, лауреат двух государственный премий и танцор балета с еще многими званиями родился и вырос в Тбилиси. С детства был поклонником разных видов искусств: любил декламировать стихи, писал картины, пел и разыгрывал небольшие сценки перед близкими. После окончания балетного училища его приняли в труппу Большого театра. Сейчас Цискаридзе закончил танцевальную карьеру, но до сих пор является одним из самых узнаваемых артистов балета в России.31 декабря родилась еще один деятель российской культуры – министр Ольга Любимова. Долгое время работала журналистом в разных жанрах. Автор десятка документальных фильмов.31 декабря 1886 года в промозглой Ялте в греческой семье появился на свет будущий автор знаменитого романса "Отцвели уж давно хризантемы в саду" Николой Харито. Писал он не только романсы, но и фортепианные пьесы, музыку к немому кино. Был убит из ревности и покоится на одном из кладбищ Киева.Может быть на столе кого-то из читателей этой статьи в Новый год будет блюдо беф-строганов. Оно названо в честь графа Александра Строганова – управляющего Министерством внутренних дел Российской империи (1839 – 1841), новороссийского и бессарабского губернатора (1854 – 1863). Строганов был очень богатым человеком – имел свыше 11,5 тысяч крепостных. Похоронен в Одессе. Кладбище, где покоится его прах, разрушено в 1930 году.Один из именинников сегодняшнего дня – известнейший и главный художник-модернист Анри Матисс. Он по-настоящему был оценен в 1908 году русским предпринимателем Сергеем Щукиным. Для него Матисс написал декоративные панно, в том числе и "Танец", которые были установлены в доме Щукина. В связи с установкой картин Анри Матисс посетил Россию. "Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую: в душе русского народа хранятся несметные богатства; русский народ еще молод. Он не успел еще растратить жара своей души", – высказывал он впечатления от поездки.В один день с Матиссом появилась советская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Людмила Пахомова. Она и ее неизменный партнер Александр Горшков с трудом прокладывали дорогу в большой спорт и к большим победам. К успеху они пришли, когда изменили строгий советский стиль танцев на льду в пользу фольклорных элементов как аккомпанирующей музыки, так и танца. В 1976 году Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.1 январяНа следующий день после олимпийской чемпионки Пахомовой, но многими годами ранее появился на свет основатель этих самых игр – барон Пьер де Кубертен. Родом из аристократической семьи, он большое значение придавал занятиям спортом, считая, что этот вид деятельности – одно из условий гармоничного развития личности. В это время в обществе, благодаря археологическим раскопкам в греческом городе Олимпия, вспыхнул интерес к Олимпийским играм. Де Кубертен воспользовался шансом и воссоздал мировые спортивные соревнования. До конца жизни он оставался почетным президентом международного олимпийского комитета. Сердце барона захоронено отдельно от тела, в монументе возле руин древней Олимпии.В первый день полета Юрия Гагарина в космос в Запорожье родился российский экономист и политик Сергей Глазьев, автор более 300 научных и публицистических работ, посвященных вопросам макроэкономики, экономическому планированию и прогнозу, политической и экономической истории новейшего времени.В первый день нового года в Саратовской губернии появился на свет будущий герой СССР генерал Иван Панфилов. С сентября 1920 года в составе Красной армии боролся с бандитизмом на Украине, затем служил в Туркестане и Киргизии. В середине ноября 1941 части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника под Волоколамском, защищая Москву. В этих боях личный состав дивизии проявил массовый героизм. 18 ноября генерал-майор погиб от осколков немецкой минометной мины. Его 8-я гвардейская дивизия через пять дней получила почетное звание Панфиловской. Генерал, по воспоминаниям, отличался заботой о простых солдатах, выбивал для них теплое обмундирование. В 1945 году военные корреспонденты запечатлели на стенах рейхстага надписи: "Мы – воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки".В первый день нового года родилась красавица Мишель Мерсье – актриса, самая известная роль которой – Анжелика. От этой роли, кстати, отказались Бриджит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Исторический пятисерийный сериал по роману Анн и Сержа Голон изобиловали в том числе и пикантными сценами. После этих съемок актрисе было очень тяжело избавиться от амплуа Анжелики. И, как она ни старалась, это ей не удалось.Амплуа Яшки-цыгана приклеилось к первоянварскому имениннику Василию Васильеву. На роль Яшки ассистенты режиссера "Неуловимых мстителей" пересмотрели 8 тысяч претендентов, но всех обогнал простой мальчишка из табора. Ведь петь песни, играть на гитаре и скакать на лошади он научился еще в дошкольном возрасте. После трех фильмов о героической четверке подростков актер от любых других съемок отказывался. Таким образом Яшка-цыган – единственная роль Васильева. Артист много лет колесил по СССР, исполняя песни и романсы под гитару.Возможно, в репертуаре Василия Васильева были и песни авторства Вениамина Баснера – автора музыки ко многим любимым музыкальным кинокомпозициям советского времени: "С чего начинается родина", "На безымянной высоте", "Целую ночь соловей нам насвистывал" и других. Баснер также написал музыку к фильму "Они были актерами" – об уникальной группе подпольщиков, состоявших из работников театра, служивших и погибших в Симферополе.1 января появился на свет советский и российский актер театра и кино, телеведущий Сергей Шакуров. Он начал заниматься в театральном кружке с седьмого класса. Шакуров снялся более чем в ста фильмах у таких именитых режиссеров как Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский, Сергей Соловьев, Марлен Хуциев и других. Снимался в том числе и в Крыму.Новогодние праздники – это не только застолье, но и танцы. 1 января 1947 года в Тунисе родился Ф. Р. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новый год, крым в истории: секреты, факты, фото, история, звезды и судьбы, общество, в мире, авторы
Артисты, художники, герои – кто родился в Новый год

Кто родился 31 декабря и 1 января

22:22 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Пока все хозяюшки нарезают салаты тазиками, а отцы семейств вместе с детьми накрывают столы, некоторые люди нашей планеты уже начали отмечать новый год. Новый год своей жизни.
В детстве, конечно же, история о том, что твой собственный, личный праздник День рождения выпадает на один день с каким-то еще, не очень привлекает. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что это – вполне удачное совпадение. А для знакомых и родных – лишний повод сказать тост и за здоровье именинника в том числе. И если у вас родившихся в Новый год среди знакомых нет, РИА Новости Крым вам подскажет, кто эти интересные, знаменитые и каждый по-своему уникальные люди.

31 декабря

В последний день уходящего года свой день рожденья празднует непревзойденный кинозлодей сэр Энтони Хопкинс британский актер, двукратный обладатель "Оскара". Мало кто знает, но он также сочиняет музыку и является автором ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.
В этот же день в Московской области родился инженер-механик по котельным установкам, уникальный и очень харизматичный актер, никогда не учившийся театральному мастерству, Семен Фарада. Самые яркие роли, хоть и второго плана, ему принесли фильмы режиссера Марка Захарова.
Можно вспомнить еще одного "декабриста" товарища Сухова. Он же – актер театра и кино Анатолий Кузнецов. Кстати, Сухов сыграл также в малоизвестной картине "К Черному морю". Эта лирическая кинокомедия 1957 года описывает жизнь и любовные перипетии людей, едущих в Крым на отдых.
31 декабря родилась журналист-юморист Регина Дубовицкая. По специальности учитель немецкого языка, Регина в конце 60-х годов стала работать на радио, где и познакомилась со всеми будущими звездами "Аншлага", первый выпуск которого увидел свет в 1987 году.
"Gangnam Style" разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный образ жизни. Осенью 2014 года песня с таким названием порвала хит-парады мира. А симпатичный пухляш в темных очках Psy из Южной Кореи стал одним из самых модных исполнителей. Пак Чэ Сан (настоящее имя певца) родился 31 декабря 1977 года.
Совсем в другом стиле поет Татьяна Шмыга. Это имя знают все любители оперетты. Она блистала не только в Театре оперетты, но и снялась в более чем 20 фильмах-концертах и "Голубых огоньках" к Новому году. Ее появление на телеэкранах стало для артистки судьбоносным: Шмыгу и ее голос знал весь СССР.
Коллега Татьяны Шмыги по классическому искусству – Николай Цискаридзе, народный артист РФ, лауреат двух государственный премий и танцор балета с еще многими званиями родился и вырос в Тбилиси. С детства был поклонником разных видов искусств: любил декламировать стихи, писал картины, пел и разыгрывал небольшие сценки перед близкими. После окончания балетного училища его приняли в труппу Большого театра. Сейчас Цискаридзе закончил танцевальную карьеру, но до сих пор является одним из самых узнаваемых артистов балета в России.
31 декабря родилась еще один деятель российской культуры – министр Ольга Любимова. Долгое время работала журналистом в разных жанрах. Автор десятка документальных фильмов.
31 декабря 1886 года в промозглой Ялте в греческой семье появился на свет будущий автор знаменитого романса "Отцвели уж давно хризантемы в саду" Николой Харито. Писал он не только романсы, но и фортепианные пьесы, музыку к немому кино. Был убит из ревности и покоится на одном из кладбищ Киева.
Может быть на столе кого-то из читателей этой статьи в Новый год будет блюдо беф-строганов. Оно названо в честь графа Александра Строганова – управляющего Министерством внутренних дел Российской империи (1839 – 1841), новороссийского и бессарабского губернатора (1854 – 1863). Строганов был очень богатым человеком – имел свыше 11,5 тысяч крепостных. Похоронен в Одессе. Кладбище, где покоится его прах, разрушено в 1930 году.
Один из именинников сегодняшнего дня – известнейший и главный художник-модернист Анри Матисс. Он по-настоящему был оценен в 1908 году русским предпринимателем Сергеем Щукиным. Для него Матисс написал декоративные панно, в том числе и "Танец", которые были установлены в доме Щукина. В связи с установкой картин Анри Матисс посетил Россию. "Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую: в душе русского народа хранятся несметные богатства; русский народ еще молод. Он не успел еще растратить жара своей души", – высказывал он впечатления от поездки.
В один день с Матиссом появилась советская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Людмила Пахомова. Она и ее неизменный партнер Александр Горшков с трудом прокладывали дорогу в большой спорт и к большим победам. К успеху они пришли, когда изменили строгий советский стиль танцев на льду в пользу фольклорных элементов как аккомпанирующей музыки, так и танца. В 1976 году Пахомова и Горшков стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.
1 января

На следующий день после олимпийской чемпионки Пахомовой, но многими годами ранее появился на свет основатель этих самых игр – барон Пьер де Кубертен. Родом из аристократической семьи, он большое значение придавал занятиям спортом, считая, что этот вид деятельности – одно из условий гармоничного развития личности. В это время в обществе, благодаря археологическим раскопкам в греческом городе Олимпия, вспыхнул интерес к Олимпийским играм. Де Кубертен воспользовался шансом и воссоздал мировые спортивные соревнования. До конца жизни он оставался почетным президентом международного олимпийского комитета. Сердце барона захоронено отдельно от тела, в монументе возле руин древней Олимпии.
В первый день полета Юрия Гагарина в космос в Запорожье родился российский экономист и политик Сергей Глазьев, автор более 300 научных и публицистических работ, посвященных вопросам макроэкономики, экономическому планированию и прогнозу, политической и экономической истории новейшего времени.
В первый день нового года в Саратовской губернии появился на свет будущий герой СССР генерал Иван Панфилов. С сентября 1920 года в составе Красной армии боролся с бандитизмом на Украине, затем служил в Туркестане и Киргизии. В середине ноября 1941 части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника под Волоколамском, защищая Москву. В этих боях личный состав дивизии проявил массовый героизм. 18 ноября генерал-майор погиб от осколков немецкой минометной мины. Его 8-я гвардейская дивизия через пять дней получила почетное звание Панфиловской. Генерал, по воспоминаниям, отличался заботой о простых солдатах, выбивал для них теплое обмундирование. В 1945 году военные корреспонденты запечатлели на стенах рейхстага надписи: "Мы – воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки".
В первый день нового года родилась красавица Мишель Мерсье – актриса, самая известная роль которой – Анжелика. От этой роли, кстати, отказались Бриджит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Исторический пятисерийный сериал по роману Анн и Сержа Голон изобиловали в том числе и пикантными сценами. После этих съемок актрисе было очень тяжело избавиться от амплуа Анжелики. И, как она ни старалась, это ей не удалось.
Амплуа Яшки-цыгана приклеилось к первоянварскому имениннику Василию Васильеву. На роль Яшки ассистенты режиссера "Неуловимых мстителей" пересмотрели 8 тысяч претендентов, но всех обогнал простой мальчишка из табора. Ведь петь песни, играть на гитаре и скакать на лошади он научился еще в дошкольном возрасте. После трех фильмов о героической четверке подростков актер от любых других съемок отказывался. Таким образом Яшка-цыган – единственная роль Васильева. Артист много лет колесил по СССР, исполняя песни и романсы под гитару.
Возможно, в репертуаре Василия Васильева были и песни авторства Вениамина Баснера – автора музыки ко многим любимым музыкальным кинокомпозициям советского времени: "С чего начинается родина", "На безымянной высоте", "Целую ночь соловей нам насвистывал" и других. Баснер также написал музыку к фильму "Они были актерами" – об уникальной группе подпольщиков, состоявших из работников театра, служивших и погибших в Симферополе.
1 января появился на свет советский и российский актер театра и кино, телеведущий Сергей Шакуров. Он начал заниматься в театральном кружке с седьмого класса. Шакуров снялся более чем в ста фильмах у таких именитых режиссеров как Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Петр Тодоровский, Сергей Соловьев, Марлен Хуциев и других. Снимался в том числе и в Крыму.
Новогодние праздники – это не только застолье, но и танцы. 1 января 1947 года в Тунисе родился Ф. Р. Дэвид (Эли Робер Фитусси), первопроходец жанра "евродиско". В 1982 году музыкант выпустил одну из самых известных своих песен – "Words" ("Слова"). Этот его первый и наиболее успешный сингл – признание в любви своей невесте.
