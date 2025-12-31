https://crimea.ria.ru/20251231/Semen-Farada-neglavnye-roli-velikogo-artista-1119060179.html

Семен Фарада: неглавные роли великого артиста

Семен Фарада: неглавные роли великого артиста - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Семен Фарада: неглавные роли великого артиста

Князь, дирижер, королевский врач, милиционер, портной из Вильно и бармен, гость с юга и мрачный грузин – его герои часто были безымянны, появлялись в кадре на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Князь, дирижер, королевский врач, милиционер, портной из Вильно и бармен, гость с юга и мрачный грузин – его герои часто были безымянны, появлялись в кадре на несколько минут и произносили всего несколько фраз. Которые отпечатывались в сознании зрителя так, что теперь невозможно поверить – в его карьере не было ни одной заглавной роли!В день рождения Семена Фарады РИА Новости Крым вспоминает самые главные неглавные роли великого мастера эпизода."Сеня, все будут смеяться!"Но "где там эти артисты, и где мы?", говорили родители. Так он стал инженером-механиком по котельным установкам. И даже трудился в Министерстве энергетики и электрификации СССР. Для зарплаты. А для души играл в самодеятельной студии "Наш дом" при МГУ, в основном – смешных персонажей.Через два года студию разогнали. Но к тому времени Сеня Фердман успел стать настоящим артистом, глядя на которого всего через несколько лет будет смеяться вся страна.Свободный и честный Леонид Филатов >>Фарада-Шарада"Каникулы в каменном веке" – самый первый фильм с его участием, вышел в 1968-м. Здесь он пока еще Фердман. Спустя три года в титрах картины "Вперед, гвардейцы!" появляется псевдоним."У нас в Таджикистане не может быть актера с такой фамилией", – сказали артисту на киностудии "Таджикфильм", когда тот пришел за гонораром.Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна >>"Ну, кто так строит?"К концу 70-х зритель уже хорошо знает Семена Фараду по целому ряду киношных и театральных ролей.В 79-м выходит рязановский "Гараж", где актер сыграл тромбониста, бравшего всех измором своей игрой на этом самом инструменте.Затем – "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова, в котором Фарада – смешной главнокомандующий в нелепой треуголке, строгий с солдатами, смиренный перед "вашим высочеством". После этих ролей предложения посыплются на Фараду, как из рога изобилия.Он становится посетителем ресторана в "Будьте моим мужем", парикмахером в "Сыне полка", торгашом в "Возвращении резидента", колоритным гостем с юга в "Чародеях", после которых вся страна начинает задаваться вопросом "Ну кто так строит?""Хочешь большой и чистой любви?"Где-то в середине 2000-х в одном из социологических опросов россияне называли самые любимые крылатые фразы отечественного кино. Вторым по популярности ответом стала фраза "Зачем нам кузнец, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь?". И еще одна, попавшая в этот список – "Хочешь большой и чистой любви? Приходи вечером на сеновал". Конечно, вы знаете, откуда это.Шедевральный фильм Захарова "Формула любви" вышел в 1984-ом. Здесь великолепны все – Мгалобшвили, Валюшкина, Броневой, Пельтцер, Захарова… Но самая искрометная парочка – Абдулов и Фарада. "Неаполитанская песня" в их исполнении неподражаема. Так и хочется подпеть: "Уно-уно-уно, ун моменто…"Эту песню придумал композитор Геннадий Гладков. Попросил знакомую с иняза зарифмовать несколько итальянских слов и положил их на музыку. В переводе получилось следующее:Один, один, один, один момент.Одно, одно, одно, одно чувство.Один, один, один, один комплимент.И проклятье, проклятье, проклятье…Вместо Фарады эту песню исполнил Гладков – за кадром. Чего-чего, а вот вокального таланта у Семена Львовича не было. Впрочем, это не помешало ему органично смотреться в кадре рядом с Абдуловым. Кстати, в жизни они были очень дружны.Сила в правде: идеальный русский герой Сергей Бодров >>"Попугай, говорящий на идиш"В роли портного из Вильно в трагикомедии Ифраима Севела он совсем другой – не дурачащийся, не смешной. Глубокий. Отступив от комического амплуа, он украсил трагическую роль еврейской мудростью и терпеливостью. Из 150 сыгранных ролей (!) именно эту сам актер считал лучшей. Фильм был снят в 1990 году. Еще ровно 10 лет гениальный Фарада будет сниматься в кино и играть в родном театре на Таганке.В этом же 2000-ом ему самому потребуется врачебная помощь. Через неделю после похорон своего лучшего друга, писателя Григория Горина, Фарада перенесет обширный инсульт, будет вынужден заново учиться ходить. Потом сломает шейку бедра, перенесет три операции, и снова – инсульт. Долгих 9 лет тяжелой болезни за актером ухаживал сын Михаил Полицеймако и супруга Мария Полицеймако.Сердце артиста перестало биться 20 августа 2009 года."Вот висит его портрет. Я все время с ним разговариваю. Каждое утро", – говорит Мария Витальевна.А для зрителей он никуда и не уходил. И никуда не делись князь, дирижер, королевский врач, милиционер, портной из Вильно и бармен, гость с юга и мрачный грузин.Любимый артист Семен Фарада остался с нами навсегда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

