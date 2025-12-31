https://crimea.ria.ru/20251231/55-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-anomalnykh-snegopadov-na-kubani-1152126444.html

55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани

2025-12-31T21:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах. Власти Кубани пообещали помочь с организацией питания для пассажиров застрявших поездов.Также изменяется время отправления ряда поездов:№ 344 Кисловодск – Адлер отправлением 31 декабря, отправится не ранее 7:00 1 января№ 261 Нальчик – Москва отправлением из Нальчика 31 декабря, отправится не ранее 4:30 1 января№ 365 Кисловодск – Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря, отправится не ранее 1 2:00№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправлением 31 декабря, отправится не ранее 2:30 1 января№ 3 Кисловодск – Москва отправлением 31 декабря, отправится не ранее 00:30 1 января№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа, отправится не ранее 5:00 1 января"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов", - говорится в сообщении ФПК.В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

