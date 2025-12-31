https://crimea.ria.ru/20251231/55-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-anomalnykh-snegopadov-na-kubani-1152126444.html
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани - РИА Новости Крым, 31.12.2025
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T21:26
2025-12-31T21:26
2025-12-31T21:26
новости
российские железные дороги (ржд)
погода
железная дорога
происшествия
кубань
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134141828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ffc42e3cfce38b0f506b1d8a84412b3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах. Власти Кубани пообещали помочь с организацией питания для пассажиров застрявших поездов.Также изменяется время отправления ряда поездов:№ 344 Кисловодск – Адлер отправлением 31 декабря, отправится не ранее 7:00 1 января№ 261 Нальчик – Москва отправлением из Нальчика 31 декабря, отправится не ранее 4:30 1 января№ 365 Кисловодск – Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря, отправится не ранее 1 2:00№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправлением 31 декабря, отправится не ранее 2:30 1 января№ 3 Кисловодск – Москва отправлением 31 декабря, отправится не ранее 00:30 1 января№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа, отправится не ранее 5:00 1 января"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов", - говорится в сообщении ФПК.В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251231/vlasti-kubani-pomogut-s-pitaniem-passazhirov-zastryavshikh-v-puti-poezdov-1152126224.html
кубань
краснодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134141828_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9e87408d6746b0c5f3932070d06fc727.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, российские железные дороги (ржд), погода, железная дорога, происшествия, кубань, краснодар
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживается 55 поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК.
Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах. Власти Кубани пообещали помочь с организацией питания
для пассажиров застрявших поездов.
"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов", - говорится в сообщении.
Также изменяется время отправления ряда поездов:
№ 344 Кисловодск – Адлер отправлением 31 декабря, отправится не ранее 7:00 1 января
№ 261 Нальчик – Москва отправлением из Нальчика 31 декабря, отправится не ранее 4:30 1 января
№ 365 Кисловодск – Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря, отправится не ранее 1 2:00
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправлением 31 декабря, отправится не ранее 2:30 1 января
№ 3 Кисловодск – Москва отправлением 31 декабря, отправится не ранее 00:30 1 января
№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа, отправится не ранее 5:00 1 января
"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов", - говорится в сообщении ФПК.
В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.