31.12.2025
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани - РИА Новости Крым, 31.12.2025
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани
Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК. РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах. Власти Кубани пообещали помочь с организацией питания для пассажиров застрявших поездов.Также изменяется время отправления ряда поездов:№ 344 Кисловодск – Адлер отправлением 31 декабря, отправится не ранее 7:00 1 января№ 261 Нальчик – Москва отправлением из Нальчика 31 декабря, отправится не ранее 4:30 1 января№ 365 Кисловодск – Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря, отправится не ранее 1 2:00№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправлением 31 декабря, отправится не ранее 2:30 1 января№ 3 Кисловодск – Москва отправлением 31 декабря, отправится не ранее 00:30 1 января№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа, отправится не ранее 5:00 1 января"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов", - говорится в сообщении ФПК.В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
55 поездов задерживаются из-за аномальных снегопадов на Кубани

Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживается 55 поездов

21:26 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Из-за аномальных снегопадов на Кубани задерживаются 55 поездов. Об этом сообщил в пресс-службе ФПК.
Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах. Власти Кубани пообещали помочь с организацией питания для пассажиров застрявших поездов.
"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов", - говорится в сообщении.
Также изменяется время отправления ряда поездов:
№ 344 Кисловодск – Адлер отправлением 31 декабря, отправится не ранее 7:00 1 января
№ 261 Нальчик – Москва отправлением из Нальчика 31 декабря, отправится не ранее 4:30 1 января
№ 365 Кисловодск – Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря, отправится не ранее 1 2:00
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправлением 31 декабря, отправится не ранее 2:30 1 января
№ 3 Кисловодск – Москва отправлением 31 декабря, отправится не ранее 00:30 1 января
№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа, отправится не ранее 5:00 1 января
"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов", - говорится в сообщении ФПК.
В поездах, задержанных более, чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются питанием.
