Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
2025-12-30T13:25
2025-12-30T13:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. За шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В надзорном ведомстве установили, что подсудимый являлся противником проведения специальной военной операции. В октябре 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против Российской Федерации.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Запорожской области. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.Ранее ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму. Возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииЖительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУВ Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ
прокуратура республики крым, шпионаж, приговор, закон и право, всу (вооруженные силы украины)
Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж

К 12 годам заключения приговорен житель Запорожской области за шпионаж в пользу ВСУ

13:25 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. За шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
В надзорном ведомстве установили, что подсудимый являлся противником проведения специальной военной операции. В октябре 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против Российской Федерации.
"Приехав в одно из сел на территории Запорожской области, он установил место дислокации военнослужащих мотострелкового батальона Вооруженных сил России, передав информацию представителю иностранного государства", – сказано в сообщении.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Запорожской области. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму. Возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.
