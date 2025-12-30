https://crimea.ria.ru/20251230/zhitel-zaporozhskoy-oblasti-rabotal-na-kiev-i-poluchil-12-let-za-shpionazh-1152103175.html

Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж

Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж

2025-12-30T13:25

прокуратура республики крым

шпионаж

приговор

закон и право

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. За шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В надзорном ведомстве установили, что подсудимый являлся противником проведения специальной военной операции. В октябре 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против Российской Федерации.Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Запорожской области. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.Ранее ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму. Возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииЖительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУВ Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ

