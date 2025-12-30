https://crimea.ria.ru/20251230/zelenskiy-poobeschal-uyti--1152090779.html

Зеленский пообещал уйти

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов уйти из власти после окончания конфликта на Украине. При этом он вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса и стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, поскольку решения Трампа ему недостаточно.28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

