Зеленский пообещал уйти из власти после окончания конфликта на Украине
06:30 30.12.2025 (обновлено: 06:36 30.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов уйти из власти после окончания конфликта на Украине.
"Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий, пишет РИА Новости.
При этом он вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса и стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, поскольку решения Трампа ему недостаточно.
"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам.... Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", - сказал Зеленский.
28 декабря по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор продолжался 1 час 15 минут и носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последующая встреча главы Белого дома с Владимиром Зеленским показали, что ключи к украинскому урегулированию находятся именно в руках Москвы и Вашингтона, а не Европы и киевского режима, убежден вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Спустя некоторое время после разговора с Путиным Дональд Трамп встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. В частности, президент США заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По словам Трампа, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%. Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.
Трамп также заявил, что договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. Президент США призвал поспешить со сделкой по Украине, отметив, что в противном случае в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.