Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света

Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света

2025-12-30T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте и в Бахчисарайском районе Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".В Большой Ялте обесточены жители Ялты, а также села Виноградное и поселка городского типа Ливадия, уточнили на предприятии.Нет света и в домах абонентов, проживающих в селах Бахчисарайского района Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна, перечислили в "Крымэнерго".Утром во вторник три населенных пункта в Симферопольском районе также частично остались без света.Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщили накануне местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

