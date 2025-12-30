Рейтинг@Mail.ru
Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
В Ялте и в Бахчисарайском районе Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141450306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8d923a1629f1fcbc96926bf854208f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте и в Бахчисарайском районе Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".В Большой Ялте обесточены жители Ялты, а также села Виноградное и поселка городского типа Ливадия, уточнили на предприятии.Нет света и в домах абонентов, проживающих в селах Бахчисарайского района Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна, перечислили в "Крымэнерго".Утром во вторник три населенных пункта в Симферопольском районе также частично остались без света.Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщили накануне местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, ялта, большая ялта, бахчисарайский район, гуп рк "крымэнерго", энергетика, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света

В Крыму из-за аварии обесточены Ялта и четыре села под Бахчисараем

13:57 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Голуби на проводе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте и в Бахчисарайском районе Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
В Большой Ялте обесточены жители Ялты, а также села Виноградное и поселка городского типа Ливадия, уточнили на предприятии.
Нет света и в домах абонентов, проживающих в селах Бахчисарайского района Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна, перечислили в "Крымэнерго".
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Утром во вторник три населенных пункта в Симферопольском районе также частично остались без света.
Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщили накануне местные власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаБольшая ЯлтаБахчисарайский районГУП РК "Крымэнерго"ЭнергетикаЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
