Взрывы в Севастополе - что известно

В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T10:58

2025-12-30T10:58

2025-12-30T11:02

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

учения

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

