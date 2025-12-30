Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Севастополе - что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Взрывы в Севастополе - что известно
Взрывы в Севастополе - что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Взрывы в Севастополе - что известно
В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T10:58
2025-12-30T11:02
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0066d433c7bd2362c35977262503fb7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Взрывы в Севастополе - что известно

В Севастополе весь день будут слышны взрывы

10:58 30.12.2025 (обновлено: 11:02 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Львов
Реактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
