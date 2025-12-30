https://crimea.ria.ru/20251230/vzryvy-v-sevastopole---chto-izvestno-1152095639.html
Взрывы в Севастополе - что известно
Взрывы в Севастополе - что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Взрывы в Севастополе - что известно
В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T10:58
2025-12-30T10:58
2025-12-30T11:02
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
учения
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0066d433c7bd2362c35977262503fb7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе до вечера будут слышны взрывы, это связано с учениями флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_197bd59b49da26c8141e8e12bccb1e4a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, учения, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Взрывы в Севастополе - что известно
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
10:58 30.12.2025 (обновлено: 11:02 30.12.2025)