Рейтинг@Mail.ru
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/veter-stikhnet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152056123.html
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник
Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T00:01
2025-12-30T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111362/93/1113629376_0:429:2878:2048_1920x0_80_0_0_2fb9dc4d54f5cc98fcb6fec23017801d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер стихнет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1…+3 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем +3...+5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/krym-nakroyut-snezhnye-laviny-1152072221.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111362/93/1113629376_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_9dd274eb21439ef884cd07c6d42a7b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +8 градусов и утихнет ветер

00:01 30.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУспенский пещерный монастырь в Бахчисарае зимой
Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае зимой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер стихнет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +1…+8, в горах ночью и днем -2…-7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1…+3 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем +3...+5 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Вчера, 15:22
Крым накроют снежные лавины
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 декабря
23:20Попытка удара ВСУ по резиденции Путина и снежный шторм в Крыму: главное
23:08Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть
22:55"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав
22:42Тела жертв "богородского маньяка" нашли в Подмосковье
22:22Все задержанные поезда "Таврия" введены в график и прибыли по назначению
22:03Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
21:48Как празднуют Новый год в разных регионах России
21:28Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора
21:10Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
20:48В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
20:28Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах
20:02Путин подписал указ о призыве на военную службу
19:45Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
19:19Трамп шокирован сообщением об атаке Киева на резиденцию президента России
19:10Один поезд из Крыма задерживается в пути
19:00Путин и Трамп провели телефонный разговор
18:52В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
18:39Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
Лента новостейМолния