https://crimea.ria.ru/20251230/veter-stikhnet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152056123.html

Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник

Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник

Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T00:01

2025-12-30T00:01

2025-12-30T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111362/93/1113629376_0:429:2878:2048_1920x0_80_0_0_2fb9dc4d54f5cc98fcb6fec23017801d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер стихнет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1…+3 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем +3...+5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251229/krym-nakroyut-snezhnye-laviny-1152072221.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр