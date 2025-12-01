https://crimea.ria.ru/20251230/veter-stikhnet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152056123.html
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Ветер стихнет: погода в Крыму во вторник
Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T00:01
2025-12-30T00:01
2025-12-30T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер стихнет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1…+3 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем +3...+5 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Во вторник атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер стихнет. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +1…+8, в горах ночью и днем -2…-7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1…+3 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем +3...+5 градусов.
