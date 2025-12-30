Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом

https://crimea.ria.ru/20251230/vesele-bez-pokhmelya-kak-prazdnovat-bez-golovnoy-boli-potom-1151871279.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости (Крым). Как предотвратить похмелье и как пить, чтобы не закончить отмечать Новый год раньше всех за столом? Этот вопрос обычно мучает наутро после праздника, однако редакция РИА Новости (Крым) заранее позаботилась о своих читателя и побеседовала с экспертами.Медики рекомендуют в новогоднюю ночь легкие закуски и хороший алкоголь >>Капусту в каждый домОсновная причина "тяжелой головы" и мучений совести наутро – смешивание разномастного алкоголя, уверен бармен и двукратный чемпион мира по флейрингу (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования – ред.) по версии FreeStyle Андрей Федосов."Главная проблема – это смешивание разного алкоголя. Если пить один и тот же напиток, то не будет такого резкого опьянения, которое сшибает с ног. Я вообще советую никогда не мешать", – сказал Федосов.Инструкция по применению шампанского: как пить и чем закусывать >>Кроме того, немаловажную роль играет то, чем вы закусываете. Есть определенный список продуктов, которые обязательно должны попасть в ваш организм вместе с алкоголем, чтобы утром не было мучительно больно.Как профессиональный бармен, Федосов решил рассказать не только чем закусывать, но и что закусывать."Я предложил бы в этот Новый год два напитка: пунш или глинтвейн. Глинтвейн отличный вариант – он согревает и бодрит. Пунш можно сделать из сухого шампанского, добавить туда крымских фруктов. Если использовать полусладкое шампанское, то в него можно добавить для крепости ром, но обязательно белый. В пропорциях на литр пунша – 100 грамм рома. В США пьют эгног. Это гоголь-моголь с белым ромом. Если хотите попробовать его готовым, то этот ликер, разлитый по бутылкам, называется "Адвокат". В Голландии за Новый год выпивается столько этого ликера, сколько весь мир выпивает за год. У нас, чтобы поддержать политику импортозамещения, можно вместо рома налить в эгног водки", – рассказал Федосов.Сначала по одной…Заместитель главврача ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии" Марина Шоренко уверена, что лучший метод не закончить праздник до боя курантов — пить дозированно.По словам нарколога, запивать крепкий алкоголь нельзя. Надо закусывать."Также последствия зависят от того, какой напиток вы пьете и чем закусываете. Например, водка "любит" нежирное мясо и соленья. Это оптимальный вариант. И обязательно не ставьте разное спиртное на стол, рука тянется ко всему подряд, хочется все попробовать", – сказала Шоренко.Вообще к закуске, уверена нарколог, надо относиться с осторожностью, поскольку последствия от неправильного закусывания – печальны."Есть ряд продуктов, которые замедляют всасывание алкоголя. Например, жирные мясные блюда замедляют всасывание, но как только жиры разрушаются, организм тут же впитывает весь алкоголь, который не всосался ранее. И потом наступит момент, когда алкоголь "ударит" и по голове, и по ногам и по всему организму", – поделилась Шоренко.Конечно же, к нежелательным последствиям может привести и низкое качество алкоголя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

