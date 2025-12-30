Рейтинг@Mail.ru
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
Как предотвратить похмелье и как пить, чтобы не закончить отмечать Новый год раньше всех за столом? Этот вопрос обычно мучает наутро после праздника, однако... РИА Новости Крым, 30.12.2025
красота и здоровье
еда
шампанское
новый год
совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости (Крым). Как предотвратить похмелье и как пить, чтобы не закончить отмечать Новый год раньше всех за столом? Этот вопрос обычно мучает наутро после праздника, однако редакция РИА Новости (Крым) заранее позаботилась о своих читателя и побеседовала с экспертами.Медики рекомендуют в новогоднюю ночь легкие закуски и хороший алкоголь &gt;&gt;Капусту в каждый домОсновная причина "тяжелой головы" и мучений совести наутро – смешивание разномастного алкоголя, уверен бармен и двукратный чемпион мира по флейрингу (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования – ред.) по версии FreeStyle Андрей Федосов."Главная проблема – это смешивание разного алкоголя. Если пить один и тот же напиток, то не будет такого резкого опьянения, которое сшибает с ног. Я вообще советую никогда не мешать", – сказал Федосов.Инструкция по применению шампанского: как пить и чем закусывать &gt;&gt;Кроме того, немаловажную роль играет то, чем вы закусываете. Есть определенный список продуктов, которые обязательно должны попасть в ваш организм вместе с алкоголем, чтобы утром не было мучительно больно.Как профессиональный бармен, Федосов решил рассказать не только чем закусывать, но и что закусывать."Я предложил бы в этот Новый год два напитка: пунш или глинтвейн. Глинтвейн отличный вариант – он согревает и бодрит. Пунш можно сделать из сухого шампанского, добавить туда крымских фруктов. Если использовать полусладкое шампанское, то в него можно добавить для крепости ром, но обязательно белый. В пропорциях на литр пунша – 100 грамм рома. В США пьют эгног. Это гоголь-моголь с белым ромом. Если хотите попробовать его готовым, то этот ликер, разлитый по бутылкам, называется "Адвокат". В Голландии за Новый год выпивается столько этого ликера, сколько весь мир выпивает за год. У нас, чтобы поддержать политику импортозамещения, можно вместо рома налить в эгног водки", – рассказал Федосов.Сначала по одной…Заместитель главврача ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии" Марина Шоренко уверена, что лучший метод не закончить праздник до боя курантов — пить дозированно.По словам нарколога, запивать крепкий алкоголь нельзя. Надо закусывать."Также последствия зависят от того, какой напиток вы пьете и чем закусываете. Например, водка "любит" нежирное мясо и соленья. Это оптимальный вариант. И обязательно не ставьте разное спиртное на стол, рука тянется ко всему подряд, хочется все попробовать", – сказала Шоренко.Вообще к закуске, уверена нарколог, надо относиться с осторожностью, поскольку последствия от неправильного закусывания – печальны."Есть ряд продуктов, которые замедляют всасывание алкоголя. Например, жирные мясные блюда замедляют всасывание, но как только жиры разрушаются, организм тут же впитывает весь алкоголь, который не всосался ранее. И потом наступит момент, когда алкоголь "ударит" и по голове, и по ногам и по всему организму", – поделилась Шоренко.Конечно же, к нежелательным последствиям может привести и низкое качество алкоголя.
красота и здоровье, еда, шампанское, новый год, совет эксперта
Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом

Нарколог назвала методы встретить 1 января без тяжелой головы

20:32 30.12.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Шампанское - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости (Крым). Как предотвратить похмелье и как пить, чтобы не закончить отмечать Новый год раньше всех за столом? Этот вопрос обычно мучает наутро после праздника, однако редакция РИА Новости (Крым) заранее позаботилась о своих читателя и побеседовала с экспертами.
Медики рекомендуют в новогоднюю ночь легкие закуски и хороший алкоголь >>

Капусту в каждый дом

Основная причина "тяжелой головы" и мучений совести наутро – смешивание разномастного алкоголя, уверен бармен и двукратный чемпион мира по флейрингу (приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования – ред.) по версии FreeStyle Андрей Федосов.
"Главная проблема – это смешивание разного алкоголя. Если пить один и тот же напиток, то не будет такого резкого опьянения, которое сшибает с ног. Я вообще советую никогда не мешать", – сказал Федосов.
Инструкция по применению шампанского: как пить и чем закусывать >>
Кроме того, немаловажную роль играет то, чем вы закусываете. Есть определенный список продуктов, которые обязательно должны попасть в ваш организм вместе с алкоголем, чтобы утром не было мучительно больно.

"Квашенная капуста помогает и предотвратить похмелье. Во время застолья организму нужно много витаминов, например витамин С. Он содержится в капусте и цитрусовых. Если этим закусывать, серьезного похмелья не будет", – рассказал бармен.

Как профессиональный бармен, Федосов решил рассказать не только чем закусывать, но и что закусывать.
"Я предложил бы в этот Новый год два напитка: пунш или глинтвейн. Глинтвейн отличный вариант – он согревает и бодрит. Пунш можно сделать из сухого шампанского, добавить туда крымских фруктов. Если использовать полусладкое шампанское, то в него можно добавить для крепости ром, но обязательно белый. В пропорциях на литр пунша – 100 грамм рома. В США пьют эгног. Это гоголь-моголь с белым ромом. Если хотите попробовать его готовым, то этот ликер, разлитый по бутылкам, называется "Адвокат". В Голландии за Новый год выпивается столько этого ликера, сколько весь мир выпивает за год. У нас, чтобы поддержать политику импортозамещения, можно вместо рома налить в эгног водки", – рассказал Федосов.

Сначала по одной…

Заместитель главврача ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии" Марина Шоренко уверена, что лучший метод не закончить праздник до боя курантов — пить дозированно.

"Культуру пития никто не отменял. Для каждого напитка должна быть своя тара, и не надо наливать до краев. Есть старый проверенный метод – сначала по одной, потом по половинке. Это первое и основное", – заверила Шоренко.

По словам нарколога, запивать крепкий алкоголь нельзя. Надо закусывать.
"Также последствия зависят от того, какой напиток вы пьете и чем закусываете. Например, водка "любит" нежирное мясо и соленья. Это оптимальный вариант. И обязательно не ставьте разное спиртное на стол, рука тянется ко всему подряд, хочется все попробовать", – сказала Шоренко.
Вообще к закуске, уверена нарколог, надо относиться с осторожностью, поскольку последствия от неправильного закусывания – печальны.
"Есть ряд продуктов, которые замедляют всасывание алкоголя. Например, жирные мясные блюда замедляют всасывание, но как только жиры разрушаются, организм тут же впитывает весь алкоголь, который не всосался ранее. И потом наступит момент, когда алкоголь "ударит" и по голове, и по ногам и по всему организму", – поделилась Шоренко.
Конечно же, к нежелательным последствиям может привести и низкое качество алкоголя.

"Экономить на алкоголе нельзя. В некачественном алкоголе много сивушных масел. Экономите на алкоголе – экономите на своем здоровье", – подытожила Шоренко.

