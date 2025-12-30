Рейтинг@Mail.ru
Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
Разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. Об этом рассказал министр здравоохранения России... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.Ранее профильный министр заявлял, что Минздрав России выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы. Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщал ранее журналистам директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
рак, онкология, вакцина, вакцина от рака, михаил мурашко, здравоохранение в россии
Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии

В России выпустили первые валидационные серии вакцины от рака – Мурашко

13:17 30.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Первое, что я скажу, что мы построили завод для выпуска вакцины. Это отдельное в рамках института Гамалея, у нас есть производственные площадки там. И руководство центра при финансировании Минздрава, Минпромторга создало эту производственную площадку. И первые уже валидационные серии (серии активной фармацевтической субстанции или лекарственного препарата – ред.) прошли", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.
Ранее профильный министр заявлял, что Минздрав России выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы.
Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщал ранее журналистам директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.
