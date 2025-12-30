https://crimea.ria.ru/20251230/vaktsina-ot-raka-v-rossii--vypuscheny-pervye-validatsionnye-serii-1152099848.html

Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии

Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По его словам, завод, который был построен для производства вакцины от рака, представляет собой сложный комплекс в трех уровнях, поскольку для его помещений требуются особые условия по чистке воздуха, воды и для работы оборудования.Ранее профильный министр заявлял, что Минздрав России выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы. Созданный в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН ускоритель нейтронов в начале 2026 года планируется полностью подготовить к началу клинических исследований новой терапии рака, сообщал ранее журналистам директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Также ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирован препарат для лечения рака легкихВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинацииВакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление

