https://crimea.ria.ru/20251230/v-yalte-na-novogodnie-kanikuly-sdelali-besplatnye-parkovki-1152097788.html
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
В Ялте все муниципальные парковки на время новогодних каникул будут бесплатными. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T11:43
2025-12-30T11:43
2025-12-30T11:43
крым
новости крыма
ялта
парковки
янина павленко
новый год в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:183:963:725_1920x0_80_0_0_6ff065c3d13cec10abd8d183045529d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте все муниципальные парковки на время новогодних каникул будут бесплатными. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Соответствующее постановление подписано, уточнила Павленко. Плата за парковку не будет взиматься с 31 декабря по 11 января включительно. Карта городских парковок опубликована на сайте администрации.Ранее сообщалось, что в Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли важную транспортную развязкуУчасток дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объездаВ Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142939926_0:59:963:781_1920x0_80_0_0_10aa5432d65b6dfed91be3bc1a427921.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ялта, парковки, янина павленко, новый год в крыму
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
Городские парковки Ялты с 31 декабря по 11 января будут бесплатными