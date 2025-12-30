Рейтинг@Mail.ru
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки - РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251230/v-yalte-na-novogodnie-kanikuly-sdelali-besplatnye-parkovki-1152097788.html
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
В Ялте все муниципальные парковки на время новогодних каникул будут бесплатными. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте все муниципальные парковки на время новогодних каникул будут бесплатными. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Соответствующее постановление подписано, уточнила Павленко. Плата за парковку не будет взиматься с 31 декабря по 11 января включительно. Карта городских парковок опубликована на сайте администрации.Ранее сообщалось, что в Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли важную транспортную развязкуУчасток дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объездаВ Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
крым, новости крыма, ялта, парковки, янина павленко, новый год в крыму
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки

Городские парковки Ялты с 31 декабря по 11 января будут бесплатными

11:43 30.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПарковки в Ялте
Парковки в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Ялте все муниципальные парковки на время новогодних каникул будут бесплатными. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"По доброй традиции в праздничные дни все муниципальные парковочные пространства Большой Ялты будут работать бесплатно", – сказано в сообщении.
Соответствующее постановление подписано, уточнила Павленко. Плата за парковку не будет взиматься с 31 декабря по 11 января включительно. Карта городских парковок опубликована на сайте администрации.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на время новогодних каникул закроют парковку на площади Нахимова. Севастопольцам и гостям города-героя напомнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно 1, 2, 7 января, а также по субботам и воскресеньям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи открыли важную транспортную развязку
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
 
