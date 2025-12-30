Рейтинг@Mail.ru
В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группу из пяти депутатов в Верховной раде Украины. ОПГ взымала плату за "нужное" голосование. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.Деньги передавали народным депутатам уже после голосования, уточнили в пресс-службе.Антикоррупционные органы сообщили о подозрении всем участникам ОПГ.Ранее сообщалось, что на Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла депутат Верховной рады. За 250 тысяч долларов злоумышленники предлагали представителю бизнеса наложить санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на компанию конкурента.Политолог Александр Ирхин считает, что США через подконтрольные им антикоррупционные органы на Украине продолжат оказывать давление на киевский режим с целью добиться от него согласия на условия мирного урегулирования конфликта.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группу из пяти депутатов в Верховной раде Украины. ОПГ взымала плату за "нужное" голосование. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp", - говорится в сообщении.
Деньги передавали народным депутатам уже после голосования, уточнили в пресс-службе.
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении всем участникам ОПГ.
Ранее сообщалось, что на Украине разоблачили преступную группу, которую возглавляла депутат Верховной рады. За 250 тысяч долларов злоумышленники предлагали представителю бизнеса наложить санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на компанию конкурента.
Политолог Александр Ирхин считает, что США через подконтрольные им антикоррупционные органы на Украине продолжат оказывать давление на киевский режим с целью добиться от него согласия на условия мирного урегулирования конфликта.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ермак раскритиковал мирный план США
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаКоррупцияВерховная Рада УкраиныНовости
 
