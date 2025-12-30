https://crimea.ria.ru/20251230/v-stambule-predotvratili-terakty-v-novogodnie-prazdniki-1152092699.html
В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники, задержаны 110 подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T09:21
2025-12-30T09:21
2025-12-30T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники, задержаны 110 подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Стамбула.По данным правоохранителей, в числе задержанных – люди, которые контактировали с так называемом "учителем", который проводил нелегальные уроки в одной из мечетей, призывал к насилию и собирал деньги для террористов в Сирии.Накануне в турецкой провинции Ялова силовики ликвидировали шестерых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, запрещенной в России. При перестрелке погибли трое полицейских, еще восемь ранены. Задержаны пять подозреваемых.*Запрещенная в России террористическая организация
В Турции заявили о предотвращении планируемых на Новый год терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники, задержаны 110 подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Стамбула.
"Были выданы ордера на арест 115 подозреваемых. В ночь на вторник в результате проведенной по 114 адресам операции задержаны 110 подозреваемых... Среди объявленных в розыск - 41 подозреваемый в связях с боевиками, осуществившими теракт в Ялове, и в подготовке аналогичных терактов в провинции Стамбул на Новый год, 13 контактирующих с террористическими группировками", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в числе задержанных – люди, которые контактировали с так называемом "учителем", который проводил нелегальные уроки в одной из мечетей, призывал к насилию и собирал деньги для террористов в Сирии.
Накануне в турецкой провинции Ялова силовики ликвидировали шестерых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, запрещенной в России. При перестрелке погибли трое полицейских, еще восемь ранены. Задержаны пять подозреваемых.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация