В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники

2025-12-30

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Турции предотвратили серию терактов, запланированных на новогодние праздники, задержаны 110 подозреваемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Стамбула.По данным правоохранителей, в числе задержанных – люди, которые контактировали с так называемом "учителем", который проводил нелегальные уроки в одной из мечетей, призывал к насилию и собирал деньги для террористов в Сирии.Накануне в турецкой провинции Ялова силовики ликвидировали шестерых боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, запрещенной в России. При перестрелке погибли трое полицейских, еще восемь ранены. Задержаны пять подозреваемых.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

