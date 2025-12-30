https://crimea.ria.ru/20251230/v-sevastopole-zavershili-stroitelstvo-rossiyskoy-galerei-iskusstv-1152105363.html
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:17
2025-12-30T14:17
2025-12-30T14:17
российская галерея искусств в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
искусство
музеи крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152103779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a57bc6258172b418af2628e5bdde6bca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два "подземных" и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отреставрируют неизвестную картину ДейнекиГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152103779_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f409f745f51b56550904de0926835ab3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская галерея искусств в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, искусство , музеи крыма
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
Строительство здания Российской галереи искусств в Севастополе завершено – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На мысе Хрустальном завершено строительство Российской галереи искусств – крупнейшего художественного музея на юге России. Галерея готовится к открытию. Она начнет работать в следующем году", – написал он в своем Telegram-канале.
Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.
Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два "подземных" и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.
"Рядом мы создали новый археологический парк. Здесь сохранены фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века", – подчеркнул губернатор Севастополя.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса.
Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: