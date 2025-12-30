https://crimea.ria.ru/20251230/v-sevastopole-zavershili-stroitelstvo-rossiyskoy-galerei-iskusstv-1152105363.html

В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств

В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств - РИА Новости Крым, 30.12.2025

В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств

Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T14:17

2025-12-30T14:17

2025-12-30T14:17

российская галерея искусств в севастополе

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

искусство

музеи крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152103779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a57bc6258172b418af2628e5bdde6bca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два "подземных" и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отреставрируют неизвестную картину ДейнекиГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская галерея искусств в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, искусство , музеи крыма