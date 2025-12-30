Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/v-sevastopole-zavershili-stroitelstvo-rossiyskoy-galerei-iskusstv-1152105363.html
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:17
2025-12-30T14:17
российская галерея искусств в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
искусство
музеи крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152103779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a57bc6258172b418af2628e5bdde6bca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два "подземных" и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отреставрируют неизвестную картину ДейнекиГод открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 годуХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152103779_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f409f745f51b56550904de0926835ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская галерея искусств в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, искусство , музеи крыма
В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств

Строительство здания Российской галереи искусств в Севастополе завершено – Развожаев

14:17 30.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевНа мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
На мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Здание Российской галереи искусств на мысе Хрустальном в Севастополе построено. Художественный музей готовится к открытию, которое запланировано на следующий год. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На мысе Хрустальном завершено строительство Российской галереи искусств – крупнейшего художественного музея на юге России. Галерея готовится к открытию. Она начнет работать в следующем году", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевНа мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
На мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
© Telegram Михаил Развожаев
Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевНа мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
На мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
© Telegram Михаил Развожаев
Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два "подземных" и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.
"Рядом мы создали новый археологический парк. Здесь сохранены фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века", – подчеркнул губернатор Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевНа мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
На мысе Хрустальном в Севастополе завершено строительство Российской галереи искусств
© Telegram Михаил Развожаев
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса.

Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки
Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году
Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
 
Российская галерея искусств в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевИскусствоМузеи Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
14:17В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
13:57Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
13:49Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
13:38"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
13:25Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
13:17Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
13:13Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
13:10Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
13:07Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
12:57Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
12:52В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ
12:49Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Лента новостейМолния