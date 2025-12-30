Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграцииВ Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура
севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, происшествия, прокуратура города севастополя, новости севастополя, общество, закон и право, уголовный кодекс
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию

Задержанную в Севастополе иностранку будут судить за незаконный въезд в Россию

10:55 30.12.2025
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2013 году Роспотребнадзор принял решение о нежелательности пребывания в РФ обвиняемой, которая является гражданкой иностранной государства. Женщина покинула территорию России, но впоследствии она сменила паспортные данные и в нарушение запрета несколько раз незаконно пересекла государственную границу, уточнили в прокуратуре.
Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.
Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции
В Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура
 
