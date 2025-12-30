https://crimea.ria.ru/20251230/v-sevastopole-zaderzhali-inostranku-za-nezakonnyy-vezd-v-rossiyu-1152095721.html
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T10:55
2025-12-30T10:55
2025-12-30T10:55
севастополь
нелегальные мигранты
мигранты
миграционная политика
происшествия
прокуратура города севастополя
новости севастополя
общество
закон и право
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125879776_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d6bcbcc1083dfcbc7ea20f9209430cd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграцииВ Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125879776_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_33892e6633f3a705089fbc86585d0f27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, происшествия, прокуратура города севастополя, новости севастополя, общество, закон и право, уголовный кодекс
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
Задержанную в Севастополе иностранку будут судить за незаконный въезд в Россию