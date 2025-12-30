https://crimea.ria.ru/20251230/v-sevastopole-zaderzhali-inostranku-za-nezakonnyy-vezd-v-rossiyu-1152095721.html

В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграцииВ Крыму нарушать закон стали реже - прокуратура

