В Россию в 2025 году вернулись 2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Россию в 2025 году вернулись 2,3 тысячи военнопленных и около 170 мирных жителей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Галузин добавил, что украинской стороне также передали около 12 тысяч тел погибших солдат ВСУ. "Нам возвращено около 200 тел. Этот процесс, я полагаю, будет продолжен", — отметил дипломат.Помощник президента РФ Владимир Мединский 23 июля по итогам третьего раунда переговоров с украинской делегацией в Стамбуле сообщил, что стороны договорились о проведении в ближайшее время обмена военнопленными в количестве не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.2 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Кроме того, были возвращены двадцать гражданских лиц. В конце августа из украинского плена вернули 146 российских военнослужащих, столько же солдат ВСУ передали Киеву. До этого был обмен 84 на 84.Предыдущие этапы обмена пленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО – в США назвали срокиУмеров пытается возобновить переговоры об обмене военнопленными с РоссиейРоссия и Украина завершили обмен телами погибших военных

