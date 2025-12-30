В Крыму изменился порядок выдачи удостоверений многодетным семьям
С нового года удостоверения многодетным семьям в Крыму будут выдавать органы соцзащиты
16:22 30.12.2025 (обновлено: 16:34 30.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2026 года полномочия по выдаче удостоверений многодетным семьям передаются министерству труда и социальной защиты Республики Крым. Об этом сообщила заместитель председателя Совмина РК Елена Романовская.
"С января 2026 года заявление на получение удостоверения многодетной семье можно подать в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также портала госуслуг Республики Крым. Через МФЦ или Центр социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике Крым, – рассказала зампредседателя Совмина.
В своем Telegram-канале Елена Романовская опубликовала адреса центров соцвыплат по республике.
г. Алушта, пл. Советская, 1, каб. № 141;
г. Армянск, ул. Гайдара, 6, каб. № 4, 5;
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 5а, каб. № 36;
г. Белогорск, ул. Островского, 3, каб. № 10;
г. Джанкой ул. Карла Маркса, 15, каб. № 8;
г. Евпатория, пр-кт им. В.И. Ленина, 32, каб. № 6;
г. Керчь, ул. Кирова, 5, каб. № 221;
г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1а, каб. № 103;
г. Саки, ул. Курортная, д.27, каб. № 1;
г. Симферополь, б-р И.Франко 25;
г. Судак, ул. Октябрьская, 36, каб. № 1;
г. Феодосия, ул. Украинская, д. 46, каб. № 18;
г. Ялта, ул. Московская, 45, каб. № 49-3;
Кировский район, п. Кировское, ул. Р. Люксембург, 26а, каб. № 13;
Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Чкалова дом 2, каб. 49;
Ленинский район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 22, каб. № 30;
Нижнегорский район, пгт. Нижнегорский, ул. Ленина, 10, каб. № 8;
Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Новая, 9, каб. № 1;
Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5, каб. № 116;
Советский район, пгт. Советский, ул. 30 лет Победы, 15, каб. № 17;
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.Кирова, 6, каб. № 1
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок назначения ежегодной семейной выплаты, которая будет направляться единовременно по итогам года.
Как сообщалось ранее, многодетные семьи в России смогут пользоваться установленными для них льготами на всей территории страны, независимо от места их регистрации.
