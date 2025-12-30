https://crimea.ria.ru/20251230/v-kremle-nazvali-teraktom-popytku-ataki-kieva-na-rezidentsiyu-prezidenta-rf-1152100459.html

В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Попытка Киева атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области - террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию Путина. И добавил, что террористический акт Киева направлен и против Трампа и его усилий способствовать решению конфликта.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

