В Керчи открыли важную транспортную развязку - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Керчи открыли важную транспортную развязку
В Керчи открыли важную транспортную развязку - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Керчи открыли важную транспортную развязку
В Керчи запустили путепровод на Шоссе Героев Сталинграда, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 30.12.2025
КЕРЧЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Керчи запустили путепровод на Шоссе Героев Сталинграда, передает корреспондент РИА Новости Крым.Этот важный узел разгрузит автопотоки. Здесь сходится транспорт с трех районов города: Аршинцево, Центр и Ворошилова. В часы пик пробки растягивались на километры.Путепровод построен в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Строительно-монтажные работы начались в 2020 году. Общая протяженность объекта составляет более 1,1 км, дорога четырехполосная.В рамках работ реконструировали путепровод длиной 184 м, сделали транспортную развязку на разных уровнях, обустроили ливневую канализацию, лестницы и освещение. По его словам, запуск нового объекта будет способствовать увеличению интенсивности и безопасности дорожного движения, улучшению связи между жилыми и промышленными районами города.
В Керчи открыли важную транспортную развязку

В Керчи открыли транспортную развязку на Шоссе Героев Сталинграда

09:40 30.12.2025 (обновлено: 11:15 30.12.2025)
 
КЕРЧЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Керчи запустили путепровод на Шоссе Героев Сталинграда, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Этот важный узел разгрузит автопотоки. Здесь сходится транспорт с трех районов города: Аршинцево, Центр и Ворошилова. В часы пик пробки растягивались на километры.
Путепровод построен в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
Строительно-монтажные работы начались в 2020 году. Общая протяженность объекта составляет более 1,1 км, дорога четырехполосная.
В рамках работ реконструировали путепровод длиной 184 м, сделали транспортную развязку на разных уровнях, обустроили ливневую канализацию, лестницы и освещение.
"Проектная пропускная способность магистральной улицы Шоссе Героев Сталинграда – более 37,5 тыс. единиц транспорта в сутки, дублирующей улицы – более 18 тыс. единиц. Стоимость строительства – более 1,9 млрд рублей", - написал глава Крыма в своем Telegram.

По его словам, запуск нового объекта будет способствовать увеличению интенсивности и безопасности дорожного движения, улучшению связи между жилыми и промышленными районами города.
