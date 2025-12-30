https://crimea.ria.ru/20251230/v-kerchi-otkryli-vazhnuyu-transportnuyu-razvyazku-1152092825.html

В Керчи открыли важную транспортную развязку

В Керчи открыли важную транспортную развязку

КЕРЧЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Керчи запустили путепровод на Шоссе Героев Сталинграда, передает корреспондент РИА Новости Крым.Этот важный узел разгрузит автопотоки. Здесь сходится транспорт с трех районов города: Аршинцево, Центр и Ворошилова. В часы пик пробки растягивались на километры.Путепровод построен в рамках государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Строительно-монтажные работы начались в 2020 году. Общая протяженность объекта составляет более 1,1 км, дорога четырехполосная.В рамках работ реконструировали путепровод длиной 184 м, сделали транспортную развязку на разных уровнях, обустроили ливневую канализацию, лестницы и освещение. По его словам, запуск нового объекта будет способствовать увеличению интенсивности и безопасности дорожного движения, улучшению связи между жилыми и промышленными районами города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом годуДорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВОДорогу в обход Алушты строят с опережением графика

