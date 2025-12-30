https://crimea.ria.ru/20251230/v-feodosii-slyshna-strelba-1152095399.html

В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 30.12.2025

В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии днем во вторник проходят учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии днем во вторник проходят учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.Местные власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.Ранее сообщалось, что в воскресенье в морском порту Сочи также прошли учебные стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

