В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии днем во вторник проходят учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T10:48
2025-12-30T10:48
крым
феодосия
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
учения
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии днем во вторник проходят учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.Местные власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.Ранее сообщалось, что в воскресенье в морском порту Сочи также прошли учебные стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
крым
феодосия
крым, феодосия, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии днем 30 декабря военные проводят учебные стрельбы

10:48 30.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Бойцы Росгвардии на полигоне, стрельбы
Бойцы Росгвардии на полигоне, стрельбы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии днем во вторник проходят учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.
"Сегодня, 30 декабря, до 15:00 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Местные власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в морском порту Сочи также прошли учебные стрельбы.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
