В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов

В Бахчисарайском районе Крыма ограничили движение по 6 дорогам из-за снежных заносов
09:12 30.12.2025 (обновлено: 11:19 30.12.2025)
© КрымавтодорСнег в Бахчисарайском районе Крыма
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".
Как пояснили на предприятии, ограничение движения на ряде участков автомобильных дорог связано в выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов.
- —Полностью закрыто движение на дороге Холмовка – Эски-Кермен и Новополье – Поляна;
- —ограничен проезд и по двухкилометровому участку дороги Куйбышево – Высокое — проезд закрыт с 7+000 до 9+000 км;
- —Нет движения на трехкилометровом отрезке дороги от Солнечносельского до примыкания к трассе Бахчисарай – Ялта;
- —4 километра закрыты на отрезке дороги Аромат – Многоречье с км 10+000 до км 14+100;
- —Движение приостановлено по дороге Новополье – Поляна с км 3+500 до км 5+200.
"На месте работает 11 единиц дорожной техники, в том числе четыре погрузчика и бульдозер", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники "Крымавтодора" просят водителей учитывать данную информацию, планируя маршрут передвижения.
Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.
