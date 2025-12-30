https://crimea.ria.ru/20251230/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-zakryli-dorogi-iz-za-snezhnykh-zanosov-1152092328.html

В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов

В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов - РИА Новости Крым, 30.12.2025

В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов

Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Сотрудники "Крымавтодора" просят водителей учитывать данную информацию, планируя маршрут передвижения.Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьСколько снега выпало в горах КрымаСнег в Крыму: обстановка на дорогах и перевалах к утру вторника

