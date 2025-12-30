Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов
Ситуация на дорогах Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма закрыли дороги из-за снежных заносов
2025-12-30T09:12
2025-12-30T11:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".Сотрудники "Крымавтодора" просят водителей учитывать данную информацию, планируя маршрут передвижения.Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночьСколько снега выпало в горах КрымаСнег в Крыму: обстановка на дорогах и перевалах к утру вторника
09:12 30.12.2025 (обновлено: 11:19 30.12.2025)
 
Снег в Бахчисарайском районе Крыма
Снег в Бахчисарайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Из-за снежных заносов во вторник утром ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом предупредили в пресс-службе "Крымавтодора".
Как пояснили на предприятии, ограничение движения на ряде участков автомобильных дорог связано в выпадением большого количества осадков, образованием снежных заносов и переметов.
  • Полностью закрыто движение на дороге Холмовка – Эски-Кермен и Новополье – Поляна;
  • ограничен проезд и по двухкилометровому участку дороги Куйбышево – Высокое — проезд закрыт с 7+000 до 9+000 км;
  • Нет движения на трехкилометровом отрезке дороги от Солнечносельского до примыкания к трассе Бахчисарай – Ялта;
  • 4 километра закрыты на отрезке дороги Аромат – Многоречье с км 10+000 до км 14+100;
  • Движение приостановлено по дороге Новополье – Поляна с км 3+500 до км 5+200.
"На месте работает 11 единиц дорожной техники, в том числе четыре погрузчика и бульдозер", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники "Крымавтодора" просят водителей учитывать данную информацию, планируя маршрут передвижения.
Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.
