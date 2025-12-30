https://crimea.ria.ru/20251230/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-posle-snezhnykh-zanosov-otkryli-chetyre-dorogi-1152108329.html
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги
15:51 30.12.2025 (обновлено: 15:55 30.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".
Утром во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов.
"Информация с места, Бахчисарайский район. Проезд обеспечен по четырем автомобильным дорогам", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что проезд обеспечен по следующим направлениям:
* Аромат – Многоречье (14,1 км) – проезд обеспечен к селам Счастливое и Многоречье.
* Новополье – Поляна (2,2 км) – проезд обеспечен по всей дороге.
* Подлесное – примыкание к а/д Бахчисарай – Ялта (5,2 км) – проезд обеспечен к гостевым домикам в урочище Подлесное.
* Куйбышево – Высокое (9,4 км проезд обеспечен по всей дороге).
Ранее сообщалось
, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.
