Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-posle-snezhnykh-zanosov-otkryli-chetyre-dorogi-1152108329.html
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги
В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T15:51
2025-12-30T15:55
бахчисарайский район
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
транспорт
крымавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152108492_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_a70e21547a90768116f0bbcf9b1885fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Утром во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов.Специалисты уточнили, что проезд обеспечен по следующим направлениям:* Аромат – Многоречье (14,1 км) – проезд обеспечен к селам Счастливое и Многоречье.* Новополье – Поляна (2,2 км) – проезд обеспечен по всей дороге.* Подлесное – примыкание к а/д Бахчисарай – Ялта (5,2 км) – проезд обеспечен к гостевым домикам в урочище Подлесное.* Куйбышево – Высокое (9,4 км проезд обеспечен по всей дороге).Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧСВ Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковкиВ Керчи открыли важную транспортную развязку
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152108492_255:0:1020:574_1920x0_80_0_0_fd54d4e2454bf645339778fb173c5320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, транспорт, крымавтодор
В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги

Четыре дороги после снежных заносов открыли в Бахчисарайском районе Крыма

15:51 30.12.2025 (обновлено: 15:55 30.12.2025)
 
© КрымавтодорКрым зимой
Крым зимой
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".
Утром во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов.
"Информация с места, Бахчисарайский район. Проезд обеспечен по четырем автомобильным дорогам", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что проезд обеспечен по следующим направлениям:
* Аромат – Многоречье (14,1 км) – проезд обеспечен к селам Счастливое и Многоречье.
* Новополье – Поляна (2,2 км) – проезд обеспечен по всей дороге.
* Подлесное – примыкание к а/д Бахчисарай – Ялта (5,2 км) – проезд обеспечен к гостевым домикам в урочище Подлесное.
* Куйбышево – Высокое (9,4 км проезд обеспечен по всей дороге).
Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
В Керчи открыли важную транспортную развязку
 
Бахчисарайский районНовости КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуТранспортКрымавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год
17:47Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года
17:30Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
17:17Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
17:08Как изменилась армия России за год и как это повлияло на ход спецоперации
16:49Умер Народный артист России Эмиль Кио
16:39ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
16:22В Крыму изменился порядок выдачи удостоверений многодетным семьям
16:06Крымский мост сейчас - обстановка и очереди на 16:00
15:59"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву
15:51В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги
15:38Айвазовский и Ван Гог: чем Российская галерея искусств удивит в Крыму
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
Лента новостейМолния