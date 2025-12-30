https://crimea.ria.ru/20251230/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-posle-snezhnykh-zanosov-otkryli-chetyre-dorogi-1152108329.html

В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги

В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги - РИА Новости Крым, 30.12.2025

В Бахчисарайском районе Крыма после снежных заносов открыли четыре дороги

В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T15:51

2025-12-30T15:51

2025-12-30T15:55

бахчисарайский район

новости крыма

крым

крымская погода

погода в крыму

транспорт

крымавтодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152108492_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_a70e21547a90768116f0bbcf9b1885fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе после снежных завалов расчистили и открыли проезд по четырем дорогам. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Утром во вторник сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма частично ограничили движение по шести дорогам из-за снежных заносов.Специалисты уточнили, что проезд обеспечен по следующим направлениям:* Аромат – Многоречье (14,1 км) – проезд обеспечен к селам Счастливое и Многоречье.* Новополье – Поляна (2,2 км) – проезд обеспечен по всей дороге.* Подлесное – примыкание к а/д Бахчисарай – Ялта (5,2 км) – проезд обеспечен к гостевым домикам в урочище Подлесное.* Куйбышево – Высокое (9,4 км проезд обеспечен по всей дороге).Ранее сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧСВ Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковкиВ Керчи открыли важную транспортную развязку

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, транспорт, крымавтодор