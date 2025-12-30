https://crimea.ria.ru/20251230/v-2025-godu-v-krymu-nachali-stroit-tri-novykh-mecheti-1152106030.html
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети - РИА Новости Крым, 30.12.2025
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
В 2025 году в Крыму было начато строительство трех новых мечетей. Такие данные следуют из годового отчета, опубликованного на сайте Духовного управления... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T15:20
2025-12-30T15:20
2025-12-30T15:20
крым
новости крыма
думк (духовное управление мусульман крыма)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144560474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b04f227a7bcc85cdc131b4324798c49e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму было начато строительство трех новых мечетей. Такие данные следуют из годового отчета, опубликованного на сайте Духовного управления мусульман Крыма.По информации ДУМК, в 2025 году количество оформленных земельных участков под мечети в республике составило 19, оформленных зданий – 18. Одна мечеть в поселке Черноморское была открыта, на стадии строительства находятся 18 мусульманских храмов – из них по три в Сакском и Советском районах, по две - в Симферополе, Судаке, Белогорском районе, по одной – в городах Бахчисарай, Севастополь, Феодосия, Красногвардейском, Черноморском, Бахчисарайском, Кировском, Красноперекопском и Первомайском районах.Также ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Орта медресе в Бахчисарае. Там же находится и Зынджырлы медресе, которая является объектом культурного наследия федерального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий РоссииБелые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в ЕвпаторииЧубаров не может представлять мусульман Крыма - муфтий
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144560474_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a13f05409e72fc0491f36e291546eb42.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, думк (духовное управление мусульман крыма), религия
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети - ДУМК
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму было начато строительство трех новых мечетей. Такие данные следуют из годового отчета, опубликованного на сайте Духовного управления мусульман Крыма.
По информации ДУМК, в 2025 году количество оформленных земельных участков под мечети в республике составило 19, оформленных зданий – 18. Одна мечеть в поселке Черноморское была открыта, на стадии строительства находятся 18 мусульманских храмов – из них по три в Сакском и Советском районах, по две - в Симферополе, Судаке, Белогорском районе, по одной – в городах Бахчисарай, Севастополь, Феодосия, Красногвардейском, Черноморском, Бахчисарайском, Кировском, Красноперекопском и Первомайском районах.
Также ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Орта медресе в Бахчисарае. Там же находится и Зынджырлы медресе, которая является объектом культурного наследия федерального значения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: