В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму было начато строительство трех новых мечетей. Такие данные следуют из годового отчета, опубликованного на сайте Духовного управления мусульман Крыма.По информации ДУМК, в 2025 году количество оформленных земельных участков под мечети в республике составило 19, оформленных зданий – 18. Одна мечеть в поселке Черноморское была открыта, на стадии строительства находятся 18 мусульманских храмов – из них по три в Сакском и Советском районах, по две - в Симферополе, Судаке, Белогорском районе, по одной – в городах Бахчисарай, Севастополь, Феодосия, Красногвардейском, Черноморском, Бахчисарайском, Кировском, Красноперекопском и Первомайском районах.Также ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Орта медресе в Бахчисарае. Там же находится и Зынджырлы медресе, которая является объектом культурного наследия федерального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий РоссииБелые юбки мудрецов: уникальная обитель дервишей находится в ЕвпаторииЧубаров не может представлять мусульман Крыма - муфтий

