Умер Народный артист России Эмиль Кио
Умер Народный артист России Эмиль Кио - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Умер Народный артист России Эмиль Кио
Эмиль Кио (младший) ушел из жизни. Народному артисту России было 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T16:49
2025-12-30T16:49
2025-12-30T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Эмиль Кио (младший) ушел из жизни. Народному артисту России было 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам иллюзиониста.
Умер Народный артист России Эмиль Кио
Умер Народный артист России Эмиль Кио
16:49 30.12.2025 (обновлено: 16:54 30.12.2025)