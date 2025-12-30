Рейтинг@Mail.ru
Умер Народный артист России Эмиль Кио - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Умер Народный артист России Эмиль Кио
Эмиль Кио (младший) ушел из жизни. Народному артисту России было 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T16:49
2025-12-30T16:54
новости
россия
культура
утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Эмиль Кио (младший) ушел из жизни. Народному артисту России было 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный.Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам иллюзиониста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, россия, культура, утраты
Умер Народный артист России Эмиль Кио

Умер Народный артист России Эмиль Кио

16:49 30.12.2025 (обновлено: 16:54 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАртист цирка, иллюзионист Эмиль Кио
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Эмиль Кио (младший) ушел из жизни. Народному артисту России было 87 лет. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

"На 88-м году умер Народный артист России Эмиль Кио", – сказано в сообщении.

Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам иллюзиониста.
НовостиРоссияКультураУтраты
 
Лента новостейМолния