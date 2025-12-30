Рейтинг@Mail.ru
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
Мачеха посылала падчерицу за подснежниками, а та не только принесла цветы из зимнего леса, но и встретила братьев-месяцев. РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Мачеха посылала падчерицу за подснежниками, а та не только принесла цветы из зимнего леса, но и встретила братьев-месяцев.Сразу скажем, подснежников в эти дни вы в Крыму не встретите, а вот розы и другие цветы – вполне! Из каких растений можно собрать новогодний крымский букет, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета Станислав Вишневский.Все растения, которые цветут в Крыму зимой, эксперт разделил бы на две группы: те, которым зимой цвести положено, и породы, которые были обмануты неустойчивой крымской погодой.На первое место ботаник ставит зимоцвет или химонантус – кустарник, который цветет симпатичными среднего размера очень ароматными желтыми цветками. Достаточно скромно выглядящее на фоне бурной южнобережной природы растение не производит впечатление ни летом, ни в межсезонье, а вот зимой открывается вся его душистая прелесть.Зимнее цветение наблюдается и у розмарина, который тщательно не выбирает сезон, когда ему распуститься. Так что, при благоприятной погоде, быть может, в новогодние дни и эти лиловые цветы порадуют крымчан и гостей Крыма.Станислав Вишневский также рекомендует "встретиться" в парке с растением с изумительным запахом - кустарником саркококка. Убеждает, что мимо него пройти и не остановиться точно не возможно:Если все предыдущие кустарники – обладатели внешне скромных, хоть и ароматных цветов, то камелии тоже распускают свои роскошные бутоны на праздники. Но не везде, а только в тех богатых парках и садах, где им создали соответствующие условия – кислые почвы Южного берега подщелочили специальными добавками."В крупных парках в последнее время было высажено очень много камелии японской и камелии сасанква. У камелии есть удивительная особенность: она формирует бутоны с осени, и эти бутоны не раскрываются, пока температуры не достигнут среднесуточной в 10-12 градусов, а если вдруг становится теплее, она просто сбрасывает эти бутоны и больше не цветет. То есть для того, чтобы было обильное цветение, необходимо, чтобы температуры были низкие", – рассказал специалист.На Южном берегу подпорные стенки тропинок и трасс очень часто украшены жасмином белоцветковым – его желтые звездочки цветков гармонично смотрятся на свисающих ампельных побегах, фактически лишенных листьев. Но, если повезет с погодой, желтые искорки "брызнут" и в новогодние дни.Если говорить о растениях крымского предгорья, то количество так называемых истинных зимоцветов резко падает. Но и тут есть растения, которые порадуют весенним настроением уже в январе:"У нас есть жимолость душистейшая. Это высокий кустарник, обычный для наших парков, который зацветает ароматными белыми, бело-кремовыми цветками. Даже если будет снег или мороз, то цветки все равно сохраняются и даже не отмерзают", – рассказывает специалист.По словам Вишневского, есть и обманутые переменчивой погодой растения. Они, при благоприятном для них стечении погодный условий, путают свой обычный срок для распускания цветов с новогодними праздниками.Так что не стоит удивляться зимнему цветению миндаля, алычи, новогодним розам – это обычное явление на Южном берегу Крыма.
никитский ботанический сад, природа, экология, крым, юбк, ялта, алушта, общество, станислав вишневский, новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Мачеха посылала падчерицу за подснежниками, а та не только принесла цветы из зимнего леса, но и встретила братьев-месяцев.
Сразу скажем, подснежников в эти дни вы в Крыму не встретите, а вот розы и другие цветы – вполне! Из каких растений можно собрать новогодний крымский букет, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета Станислав Вишневский.
Все растения, которые цветут в Крыму зимой, эксперт разделил бы на две группы: те, которым зимой цвести положено, и породы, которые были обмануты неустойчивой крымской погодой.

"Если говорить об истинных зимоцветах, то, конечно, большая часть таких растений сосредоточена на Южном берегу Крыма. Это чаще всего интродуценты, которые были завезены в Крым из юго-восточной Азии", – рассказал Вишневский.

На первое место ботаник ставит зимоцвет или химонантус – кустарник, который цветет симпатичными среднего размера очень ароматными желтыми цветками. Достаточно скромно выглядящее на фоне бурной южнобережной природы растение не производит впечатление ни летом, ни в межсезонье, а вот зимой открывается вся его душистая прелесть.

"Мушмула японская или эриоботрия будет цвести в течение января с очень сильным и ярким ароматом. Это растение тоже украшает наши южнобережные парки именно зимой", – продолжает эксперт.

Зимнее цветение наблюдается и у розмарина, который тщательно не выбирает сезон, когда ему распуститься. Так что, при благоприятной погоде, быть может, в новогодние дни и эти лиловые цветы порадуют крымчан и гостей Крыма.
Станислав Вишневский также рекомендует "встретиться" в парке с растением с изумительным запахом - кустарником саркококка. Убеждает, что мимо него пройти и не остановиться точно не возможно:
"Это вечнозеленое лиственное растение, невысокий кустарник до метра высотой с маленькими звездочками, белыми цветочками, который пахнет совершенно сверхъестественно, запах сродни ландышу, очень приятный. В южнобережных парках его достаточно много".
Если все предыдущие кустарники – обладатели внешне скромных, хоть и ароматных цветов, то камелии тоже распускают свои роскошные бутоны на праздники. Но не везде, а только в тех богатых парках и садах, где им создали соответствующие условия – кислые почвы Южного берега подщелочили специальными добавками.
"В крупных парках в последнее время было высажено очень много камелии японской и камелии сасанква. У камелии есть удивительная особенность: она формирует бутоны с осени, и эти бутоны не раскрываются, пока температуры не достигнут среднесуточной в 10-12 градусов, а если вдруг становится теплее, она просто сбрасывает эти бутоны и больше не цветет. То есть для того, чтобы было обильное цветение, необходимо, чтобы температуры были низкие", – рассказал специалист.
На Южном берегу подпорные стенки тропинок и трасс очень часто украшены жасмином белоцветковым – его желтые звездочки цветков гармонично смотрятся на свисающих ампельных побегах, фактически лишенных листьев. Но, если повезет с погодой, желтые искорки "брызнут" и в новогодние дни.
Если говорить о растениях крымского предгорья, то количество так называемых истинных зимоцветов резко падает. Но и тут есть растения, которые порадуют весенним настроением уже в январе:
"У нас есть жимолость душистейшая. Это высокий кустарник, обычный для наших парков, который зацветает ароматными белыми, бело-кремовыми цветками. Даже если будет снег или мороз, то цветки все равно сохраняются и даже не отмерзают", – рассказывает специалист.
По словам Вишневского, есть и обманутые переменчивой погодой растения. Они, при благоприятном для них стечении погодный условий, путают свой обычный срок для распускания цветов с новогодними праздниками.

"Позволю себе небольшой экскурс в физиологию растений. Индукцией для цветения, то есть залпом стартового пистолета, является определенная длина светового дня. Но плюс – достаточно влаги в почве, тепла. И когда экологические факторы совпадают, обманутые растения реализуют свой генеративный потенциал и пытаются процвести, правда, в ущерб основному цветению", – рассказал эксперт.

Так что не стоит удивляться зимнему цветению миндаля, алычи, новогодним розам – это обычное явление на Южном берегу Крыма.
