https://crimea.ria.ru/20251230/tsvetuschiy-krym-gde-na-novyy-god-iskat-podsnezhniki-i-ne-tolko--1133010931.html

Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только

Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только

Мачеха посылала падчерицу за подснежниками, а та не только принесла цветы из зимнего леса, но и встретила братьев-месяцев. РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T22:08

2025-12-30T22:08

2025-12-30T22:08

эксклюзивы риа новости крым

никитский ботанический сад

природа

экология

крым

юбк

ялта

алушта

общество

станислав вишневский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132970707_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_f3e36c5a9c0975d3a5bbbe67f940c513.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Мачеха посылала падчерицу за подснежниками, а та не только принесла цветы из зимнего леса, но и встретила братьев-месяцев.Сразу скажем, подснежников в эти дни вы в Крыму не встретите, а вот розы и другие цветы – вполне! Из каких растений можно собрать новогодний крымский букет, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета Станислав Вишневский.Все растения, которые цветут в Крыму зимой, эксперт разделил бы на две группы: те, которым зимой цвести положено, и породы, которые были обмануты неустойчивой крымской погодой.На первое место ботаник ставит зимоцвет или химонантус – кустарник, который цветет симпатичными среднего размера очень ароматными желтыми цветками. Достаточно скромно выглядящее на фоне бурной южнобережной природы растение не производит впечатление ни летом, ни в межсезонье, а вот зимой открывается вся его душистая прелесть.Зимнее цветение наблюдается и у розмарина, который тщательно не выбирает сезон, когда ему распуститься. Так что, при благоприятной погоде, быть может, в новогодние дни и эти лиловые цветы порадуют крымчан и гостей Крыма.Станислав Вишневский также рекомендует "встретиться" в парке с растением с изумительным запахом - кустарником саркококка. Убеждает, что мимо него пройти и не остановиться точно не возможно:Если все предыдущие кустарники – обладатели внешне скромных, хоть и ароматных цветов, то камелии тоже распускают свои роскошные бутоны на праздники. Но не везде, а только в тех богатых парках и садах, где им создали соответствующие условия – кислые почвы Южного берега подщелочили специальными добавками."В крупных парках в последнее время было высажено очень много камелии японской и камелии сасанква. У камелии есть удивительная особенность: она формирует бутоны с осени, и эти бутоны не раскрываются, пока температуры не достигнут среднесуточной в 10-12 градусов, а если вдруг становится теплее, она просто сбрасывает эти бутоны и больше не цветет. То есть для того, чтобы было обильное цветение, необходимо, чтобы температуры были низкие", – рассказал специалист.На Южном берегу подпорные стенки тропинок и трасс очень часто украшены жасмином белоцветковым – его желтые звездочки цветков гармонично смотрятся на свисающих ампельных побегах, фактически лишенных листьев. Но, если повезет с погодой, желтые искорки "брызнут" и в новогодние дни.Если говорить о растениях крымского предгорья, то количество так называемых истинных зимоцветов резко падает. Но и тут есть растения, которые порадуют весенним настроением уже в январе:"У нас есть жимолость душистейшая. Это высокий кустарник, обычный для наших парков, который зацветает ароматными белыми, бело-кремовыми цветками. Даже если будет снег или мороз, то цветки все равно сохраняются и даже не отмерзают", – рассказывает специалист.По словам Вишневского, есть и обманутые переменчивой погодой растения. Они, при благоприятном для них стечении погодный условий, путают свой обычный срок для распускания цветов с новогодними праздниками.Так что не стоит удивляться зимнему цветению миндаля, алычи, новогодним розам – это обычное явление на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20231118/subtropiki-v-stepi-gde-v-krymu-vyraschivayut-limony-i-apelsiny-1132828117.html

крым

юбк

ялта

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

никитский ботанический сад, природа, экология, крым, юбк, ялта, алушта, общество, станислав вишневский, новый год