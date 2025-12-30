https://crimea.ria.ru/20251230/tokaev-nazval-provokatsiey-ataku-vsu-na-gosrezidentsiyu-putina-1152106358.html

Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина

Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина во время телефонного... 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора с российским лидером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом, направленным на срыв переговорного попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию ПутинаТрамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина

