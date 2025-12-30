Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина во время телефонного... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора с российским лидером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом, направленным на срыв переговорного попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку.
Новости
Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина во время телефонного разговора с российским лидером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом, направленным на срыв переговорного попытку Киева атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Шебхаз Шариф, а также МИД Китая прокомментировали предпринятую киевским режимом воздушную атаку.
