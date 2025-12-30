https://crimea.ria.ru/20251230/tavribara-so-snegurochkoy-krym-vstrechaet-turistov-za-den-do-novogo-goda-1152104757.html

Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года

Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года

Приехать в Крым на Новый год – радостно. А когда тебя на перроне встречает множество Дедов Морозов с подарками – еще радостнее! РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T13:49

2025-12-30T13:49

2025-12-30T13:49

поезд "таврия"

туризм в крыму

отдых в крыму

новый год

новый год в крыму

симферополь

видео

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152104899_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_02ded28a591ce5f2d63bb8837b8fd34a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Приехать в Крым на Новый год – радостно. А когда тебя на перроне встречает множество Дедов Морозов с подарками – еще радостнее!Фирменный поезд "Таврия" прибыл из столицы России в Симферополь по расписанию. Удивленные путешественники с чемоданами любовались духовым оркестром, сплошь состоявшим из Дедов Морозов, милой Снегурочкой и жизнерадостным символом поезда "Таврия" - Таврибарой.Они пританцовывали под новогодние мелодии, делали на фоне оркестра селфи и предвкушали прекрасные новогодние каникулы в Крыму.В прошлом году сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году, ранее подвели статистику на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.А глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках декабрьского брифинга о главных туристических итогах уходящего года сообщила журналистам, что Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России.Также в 2025 году Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводовЗа каким отдыхом чаще всего едут туристы в КрымРекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", туризм в крыму, отдых в крыму, новый год, новый год в крыму, симферополь, видео, крым, видео