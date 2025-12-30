https://crimea.ria.ru/20251230/tavribara-so-snegurochkoy-krym-vstrechaet-turistov-za-den-do-novogo-goda-1152104757.html
Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Приехать в Крым на Новый год – радостно. А когда тебя на перроне встречает множество Дедов Морозов с подарками – еще радостнее!Фирменный поезд "Таврия" прибыл из столицы России в Симферополь по расписанию. Удивленные путешественники с чемоданами любовались духовым оркестром, сплошь состоявшим из Дедов Морозов, милой Снегурочкой и жизнерадостным символом поезда "Таврия" - Таврибарой.Они пританцовывали под новогодние мелодии, делали на фоне оркестра селфи и предвкушали прекрасные новогодние каникулы в Крыму.В прошлом году сразу восемь курортов Крыма возглавили рейтинг туристических направлений года со взрывным ростом популярности в 2025 году, ранее подвели статистику на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.А глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках декабрьского брифинга о главных туристических итогах уходящего года сообщила журналистам, что Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России.Также в 2025 году Республика Крым выиграла сразу пять престижных наград V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" – ключевого события в сфере туриндустрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводовЗа каким отдыхом чаще всего едут туристы в КрымРекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
