Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
Смерчи, 4-хметровые волны и опасность схода лавин прогнозируют в Сочи в последний день уходящего года. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T17:30
2025-12-30T17:30
2025-12-30T17:30
сочи
новости
краснодарский край
смерч
шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Смерчи, 4-хметровые волны и опасность схода лавин прогнозируют в Сочи в последний день уходящего года. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в горах на высоте от 500 метров над уровнем моря прогнозируется лавиноопасностьВсе службы города работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Кроме того, ранее в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Новогоднюю ночь в КрымуСнежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночь
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
