Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
Смерчи, 4-хметровые волны и опасность схода лавин прогнозируют в Сочи в последний день уходящего года. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T17:30
2025-12-30T17:30
сочи
новости
краснодарский край
смерч
шторм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_eaaef800a9a6b9cd50068c0e09ddb467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Смерчи, 4-хметровые волны и опасность схода лавин прогнозируют в Сочи в последний день уходящего года. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в горах на высоте от 500 метров над уровнем моря прогнозируется лавиноопасностьВсе службы города работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Кроме того, ранее в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин.
сочи
краснодарский край
сочи, новости, краснодарский край, смерч, шторм
Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов

В Сочи 31 декабря прогнозируют смерчи и 4-метровые волны

17:30 30.12.2025
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Смерчи, 4-хметровые волны и опасность схода лавин прогнозируют в Сочи в последний день уходящего года. Об этом сообщили в городской администрации.

"По информации метеорологов, 31 декабря на участке Магри – Веселое ожидается волнение моря до 6 баллов, высота волн 4 – 4,5 метров. В портах тягун. Имеется опасность формирования смерчей над морем", – сказано в сообщении.

Кроме того, в горах на высоте от 500 метров над уровнем моря прогнозируется лавиноопасность
Все службы города работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
Кроме того, ранее в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что в Сочи на четыре дня объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности.
Накануне сообщалось, что в Крыму также объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин.
