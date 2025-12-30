Рейтинг@Mail.ru
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/snezhnyy-shtorm-v-krymu-ostavil-bez-sveta-21-naselennyy-punkt---mchs-1152092908.html
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
В Крыму из-за сильного снега и опасности схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T09:30
2025-12-30T11:25
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969049_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_402adebf004b50434c301fffd3103759.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного снега и опасности схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в усиленном режиме несения службы. Работают мониторинговые группы на территории Бахчисарайского, Ялтинского, Алуштинского и Симферопольского местных пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с местными властями, уточнили в ведомстве.Из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий на территории Кировского и Бахчисарайского районов, из них три происшествия связаны с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта, одно - с съездом автомобиля с трассы и одно – с падением дерева.Ранее во вторник сообщалось, что из-за снежных заносов ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма.Также сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех основных дорогах и перевалах.К резкому ухудшению погоды готовится Севастополь, сказал член правительства - директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемСколько снега выпало в горах КрымаМощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143969049_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_5e6a7a94321adfedcb47e72d6cf3cde2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, штормовое предупреждение, отключение электроэнергии в крыму
Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС

В Крыму из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий - МЧС

09:30 30.12.2025 (обновлено: 11:25 30.12.2025)
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного снега и опасности схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение о выпадении осадков в виде снега и лавиной опасности в горах", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в усиленном режиме несения службы. Работают мониторинговые группы на территории Бахчисарайского, Ялтинского, Алуштинского и Симферопольского местных пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с местными властями, уточнили в ведомстве.
Из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий на территории Кировского и Бахчисарайского районов, из них три происшествия связаны с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта, одно - с съездом автомобиля с трассы и одно – с падением дерева.
"По состоянию 09:00 отключено от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района. На месте работают 7 бригад РЭС и оперативные группы пожарно-спасательных отрядов", - добавили в МЧС.
Ранее во вторник сообщалось, что из-за снежных заносов ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма.
Также сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех основных дорогах и перевалах.
К резкому ухудшению погоды готовится Севастополь, сказал член правительства - директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
Сколько снега выпало в горах Крыма
Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
12:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
12:13Лавины ожидаются в Сочи
12:04Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:59Девятилетий мальчик погиб при катании на тюбинге во Владимире
11:52Обстановка на дорогах в Бахчисарайском районе Крыма сейчас
11:43В Ялте на новогодние каникулы сделали бесплатные парковки
11:26"Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина
11:15Как создавали Советский Союз – инфографика РИА Новости Крым
11:04Крымский мост – обстановка сейчас
10:58Взрывы в Севастополе - что известно
10:55В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
10:51На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
10:48В Феодосии слышна стрельба
10:36"Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео 0:43
10:11Под Симферополем обесточены три населенных пункта
09:40В Керчи открыли важную транспортную развязку
09:35В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
09:30Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
09:21В Стамбуле предотвратили теракты в новогодние праздники
Лента новостейМолния