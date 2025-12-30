https://crimea.ria.ru/20251230/snezhnyy-shtorm-v-krymu-ostavil-bez-sveta-21-naselennyy-punkt---mchs-1152092908.html

Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного снега и опасности схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в усиленном режиме несения службы. Работают мониторинговые группы на территории Бахчисарайского, Ялтинского, Алуштинского и Симферопольского местных пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с местными властями, уточнили в ведомстве.Из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий на территории Кировского и Бахчисарайского районов, из них три происшествия связаны с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта, одно - с съездом автомобиля с трассы и одно – с падением дерева.Ранее во вторник сообщалось, что из-за снежных заносов ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма.Также сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех основных дорогах и перевалах.К резкому ухудшению погоды готовится Севастополь, сказал член правительства - директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемСколько снега выпало в горах КрымаМощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах

