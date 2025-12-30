Снежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧС
В Крыму из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий - МЧС
09:30 30.12.2025 (обновлено: 11:25 30.12.2025)
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного снега и опасности схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
"На территории Республики Крым действует штормовое предупреждение о выпадении осадков в виде снега и лавиной опасности в горах", - говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погоды спасатели находятся в усиленном режиме несения службы. Работают мониторинговые группы на территории Бахчисарайского, Ялтинского, Алуштинского и Симферопольского местных пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с местными властями, уточнили в ведомстве.
Из-за непогоды зарегистрировано пять происшествий на территории Кировского и Бахчисарайского районов, из них три происшествия связаны с отключением электроэнергии на территории 21 населенного пункта, одно - с съездом автомобиля с трассы и одно – с падением дерева.
"По состоянию 09:00 отключено от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района. На месте работают 7 бригад РЭС и оперативные группы пожарно-спасательных отрядов", - добавили в МЧС.
Ранее во вторник сообщалось, что из-за снежных заносов ограничено движение на ряде участков дорог в Бахчисарайском районе Крыма.
Также сообщалось, что к утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех основных дорогах и перевалах.
К резкому ухудшению погоды готовится Севастополь, сказал член правительства - директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.
