Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму

Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму

30.12.2025

2025-12-30

2025-12-30T19:28

2025-12-30T19:28

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

прогноз

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в последний день уходящего 2025 года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу эксперта, ночью температура упадет до -2…-5 градусов и днем 31 числа в континентальной части Крыма будет не выше 0…-3, на побережье – около нулевой отметки. Все это будет сопровождаться кратковременными зарядами снега, что приведет к тому, что снежный покров по-прежнему будет сохраняться."А самое интересное – это, конечно, новогодняя ночь. Здесь ситуация будет определяться в Крыму влиянием атмосферного фронта, связанным с циклоническим вихрем североатлантического происхождения, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха понизится до морозных -4… -9 градусов", – рассказал специалист.В первый день нового года, по данным Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит 0…-5 градусов, что сохранит и высоту сугробов, и вполне зимний вариант погоды в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

2025

Новости

ru-RU

центр погоды "фобос", евгений тишковец, прогноз, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма