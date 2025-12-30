Рейтинг@Mail.ru
Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в... РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152053587_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ca0cac97b55e088644b581103bd1b64a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в последний день уходящего 2025 года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу эксперта, ночью температура упадет до -2…-5 градусов и днем 31 числа в континентальной части Крыма будет не выше 0…-3, на побережье – около нулевой отметки. Все это будет сопровождаться кратковременными зарядами снега, что приведет к тому, что снежный покров по-прежнему будет сохраняться."А самое интересное – это, конечно, новогодняя ночь. Здесь ситуация будет определяться в Крыму влиянием атмосферного фронта, связанным с циклоническим вихрем североатлантического происхождения, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха понизится до морозных -4… -9 градусов", – рассказал специалист.В первый день нового года, по данным Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит 0…-5 градусов, что сохранит и высоту сугробов, и вполне зимний вариант погоды в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму

Прогноз погоды на 31 декабря в Крыму

19:28 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в последний день уходящего 2025 года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В заключительный день и ночь уходящего года Крым по-прежнему останется на орбите циклонической воронки, поэтому небо будет хмуриться, не обойдется без скоротечных осадков в виде зарядов снега. Пойдет адвекция более холодного воздуха, то есть температурный режим уйдет в минусовой сектор термометров, а это значит, что вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в слой льда, то есть так называемую гололедицу", – рассказал метеоролог.
По прогнозу эксперта, ночью температура упадет до -2…-5 градусов и днем 31 числа в континентальной части Крыма будет не выше 0…-3, на побережье – около нулевой отметки. Все это будет сопровождаться кратковременными зарядами снега, что приведет к тому, что снежный покров по-прежнему будет сохраняться.
"А самое интересное – это, конечно, новогодняя ночь. Здесь ситуация будет определяться в Крыму влиянием атмосферного фронта, связанным с циклоническим вихрем североатлантического происхождения, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха понизится до морозных -4… -9 градусов", – рассказал специалист.
В первый день нового года, по данным Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит 0…-5 градусов, что сохранит и высоту сугробов, и вполне зимний вариант погоды в Крыму.
