Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в последний день уходящего 2025 года, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу эксперта, ночью температура упадет до -2…-5 градусов и днем 31 числа в континентальной части Крыма будет не выше 0…-3, на побережье – около нулевой отметки. Все это будет сопровождаться кратковременными зарядами снега, что приведет к тому, что снежный покров по-прежнему будет сохраняться."А самое интересное – это, конечно, новогодняя ночь. Здесь ситуация будет определяться в Крыму влиянием атмосферного фронта, связанным с циклоническим вихрем североатлантического происхождения, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха понизится до морозных -4… -9 градусов", – рассказал специалист.В первый день нового года, по данным Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит 0…-5 градусов, что сохранит и высоту сугробов, и вполне зимний вариант погоды в Крыму.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым.
На полуостров пришла настоящая зима – в столице Крыма сохраняется снежный покров а на Ангарском перевале он вырос до 41 сантиметра. Чем порадует погода в последний день уходящего 2025 года, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В заключительный день и ночь уходящего года Крым по-прежнему останется на орбите циклонической воронки, поэтому небо будет хмуриться, не обойдется без скоротечных осадков в виде зарядов снега. Пойдет адвекция более холодного воздуха, то есть температурный режим уйдет в минусовой сектор термометров, а это значит, что вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в слой льда, то есть так называемую гололедицу", – рассказал метеоролог.
По прогнозу эксперта, ночью температура упадет до -2…-5 градусов и днем 31 числа в континентальной части Крыма будет не выше 0…-3, на побережье – около нулевой отметки. Все это будет сопровождаться кратковременными зарядами снега, что приведет к тому, что снежный покров по-прежнему будет сохраняться.
"А самое интересное – это, конечно, новогодняя ночь. Здесь ситуация будет определяться в Крыму влиянием атмосферного фронта, связанным с циклоническим вихрем североатлантического происхождения, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха понизится до морозных -4… -9 градусов", – рассказал специалист.
В первый день нового года, по данным Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит 0…-5 градусов, что сохранит и высоту сугробов, и вполне зимний вариант погоды в Крыму.
