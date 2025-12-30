Рейтинг@Mail.ru
Снег в Крыму: обстановка на дорогах и перевалах к утру вторника
Ситуация на дорогах Крыма
Снег в Крыму: обстановка на дорогах и перевалах к утру вторника
2025-12-30T07:16
2025-12-30T07:28
крым
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
ангарский перевал
грушевский перевал
ялта
алушта
симферополь
красноперекопский район
белогорский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. К утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".На перевалах проезд свободен, осадков нет. На Грушевском перевале дорога обработана, на улице -1, осадков нет. Покрытие влажное. На Ангарском перевале -3, сухо, дорога мокрая, обработанная.В Симферополе и пригороде 0 градусов, покрытие влажное, местами снег. Ведется очистка и обработка дорог.В Ялте +1, осадков нет. Дорожное покрытие очищается и обрабатывается, осуществляется патрулирование. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное.В Белогорском районе к утру -2 градуса, идет мелкий снег. Дорожное покрытие обработано, ведется мониторинг дорожной сети.В Черноморском районе +3 и без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное, проезд обеспечен.В Красногвардейском районе -1, сухо. Покрытие местами влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе покрытие очищено и обработано, дорожная обстановка стабильная. Температура воздуха +1.В Красноперекопском районе прохладнее – минус два градуса. Покрытие местами влажное, обработанное.В Ленинском районе -1, дороги сухие, движение осуществляется в штатном режиме.В Керчи -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное, проезд обеспечен.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
крым
ангарский перевал
грушевский перевал
ялта
алушта
симферополь
красноперекопский район
белогорский район
бахчисарайский район
ленинский район
керчь
Новости
крым, крымавтодор, ангарский перевал, грушевский перевал, ялта, алушта, симферополь, красноперекопский район, белогорский район, бахчисарайский район, ленинский район, керчь, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
07:16 30.12.2025 (обновлено: 07:28 30.12.2025)
 
© КрымавтодорУборка дорог в Крыму от снега
Уборка дорог в Крыму от снега
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. К утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".
На перевалах проезд свободен, осадков нет. На Грушевском перевале дорога обработана, на улице -1, осадков нет. Покрытие влажное. На Ангарском перевале -3, сухо, дорога мокрая, обработанная.
"Работы на горных участках ведутся в постоянном режиме", - сказано в сообщении.
В Симферополе и пригороде 0 градусов, покрытие влажное, местами снег. Ведется очистка и обработка дорог.
В Ялте +1, осадков нет. Дорожное покрытие очищается и обрабатывается, осуществляется патрулирование. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное.
В Белогорском районе к утру -2 градуса, идет мелкий снег. Дорожное покрытие обработано, ведется мониторинг дорожной сети.
В Черноморском районе +3 и без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное, проезд обеспечен.
В Красногвардейском районе -1, сухо. Покрытие местами влажное, обработанное.
В Бахчисарайском районе покрытие очищено и обработано, дорожная обстановка стабильная. Температура воздуха +1.
В Красноперекопском районе прохладнее – минус два градуса. Покрытие местами влажное, обработанное.
В Ленинском районе -1, дороги сухие, движение осуществляется в штатном режиме.
В Керчи -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное, проезд обеспечен.
"В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 66 единиц дорожной техники. Дорожники продолжают работу в круглосуточном режиме", - добавили в "Крымавтодоре"..
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымавтодорАнгарский перевалГрушевский перевалЯлтаАлуштаСимферопольКрасноперекопский районБелогорский районБахчисарайский районЛенинский районКерчьПогодаКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
