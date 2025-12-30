https://crimea.ria.ru/20251230/sneg-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-i-perevalakh-k-utru-vtornika-1152091218.html

Снег в Крыму: обстановка на дорогах и перевалах к утру вторника

К утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд... РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. К утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".На перевалах проезд свободен, осадков нет. На Грушевском перевале дорога обработана, на улице -1, осадков нет. Покрытие влажное. На Ангарском перевале -3, сухо, дорога мокрая, обработанная.В Симферополе и пригороде 0 градусов, покрытие влажное, местами снег. Ведется очистка и обработка дорог.В Ялте +1, осадков нет. Дорожное покрытие очищается и обрабатывается, осуществляется патрулирование. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное.В Белогорском районе к утру -2 градуса, идет мелкий снег. Дорожное покрытие обработано, ведется мониторинг дорожной сети.В Черноморском районе +3 и без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное, проезд обеспечен.В Красногвардейском районе -1, сухо. Покрытие местами влажное, обработанное.В Бахчисарайском районе покрытие очищено и обработано, дорожная обстановка стабильная. Температура воздуха +1.В Красноперекопском районе прохладнее – минус два градуса. Покрытие местами влажное, обработанное.В Ленинском районе -1, дороги сухие, движение осуществляется в штатном режиме.В Керчи -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное, проезд обеспечен.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

