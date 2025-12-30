Рейтинг@Mail.ru
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/skolko-obrascheniy-veteranov-svo-reshil-fond-zaschitniki-otechestva-1152106963.html
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда,... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:48
2025-12-30T14:48
владимир путин (политик)
россия
анна цивилева
фонд "защитники отечества"
помощь бойцам сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152106772_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_29c4fcd33aa57e78462555f4a8f140a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Цивилева также сообщила, что согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.Самым главным достижением работы фонда, по ее словам, является создание полноценной социально-экономической системы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией ветеранов, а также поддержкой родных и близких погибших или пропавших без вести военных.Владимир Путин в свою очередь отметил, что работа с участниками специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с большой душевной теплотой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152106772_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_e04068f046e132fa54139338b5cbbd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, анна цивилева, фонд "защитники отечества", помощь бойцам сво, новости
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"

Почти 100% запросов о помощи в фонд "Защитники Отечества" решены положительно – Цивилева

14:48 30.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с главой фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы получили за два с половиной года работы 2 миллиона 300 тысяч обращений, запросов на оказание той или иной помощи. Из них 96% решено положительно", - сказала она.
Цивилева также сообщила, что согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.
"Наша задача не просто решить задачу, среагировать на запрос, а именно довести ее до конца. И наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом, и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", – добавила председатель фонда.
Самым главным достижением работы фонда, по ее словам, является создание полноценной социально-экономической системы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией ветеранов, а также поддержкой родных и близких погибших или пропавших без вести военных.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что работа с участниками специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с большой душевной теплотой.
"Это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают", - обратился глава государства к Цивилевой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияАнна ЦивилеваФонд "Защитники Отечества"Помощь бойцам СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
14:17В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
13:57Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
13:49Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
13:38"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
13:25Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
13:17Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
13:13Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
13:10Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
13:07Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
12:57Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
12:52В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ
12:49Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Лента новостейМолния