Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Цивилева также сообщила, что согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.Самым главным достижением работы фонда, по ее словам, является создание полноценной социально-экономической системы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией ветеранов, а также поддержкой родных и близких погибших или пропавших без вести военных.Владимир Путин в свою очередь отметил, что работа с участниками специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с большой душевной теплотой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

