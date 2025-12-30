https://crimea.ria.ru/20251230/skolko-obrascheniy-veteranov-svo-reshil-fond-zaschitniki-otechestva-1152106963.html
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда,... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T14:48
2025-12-30T14:48
2025-12-30T14:48
владимир путин (политик)
россия
анна цивилева
фонд "защитники отечества"
помощь бойцам сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152106772_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_29c4fcd33aa57e78462555f4a8f140a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Цивилева также сообщила, что согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.Самым главным достижением работы фонда, по ее словам, является создание полноценной социально-экономической системы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией ветеранов, а также поддержкой родных и близких погибших или пропавших без вести военных.Владимир Путин в свою очередь отметил, что работа с участниками специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с большой душевной теплотой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152106772_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_e04068f046e132fa54139338b5cbbd49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, анна цивилева, фонд "защитники отечества", помощь бойцам сво, новости
Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
Почти 100% запросов о помощи в фонд "Защитники Отечества" решены положительно – Цивилева
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы получили за два с половиной года работы 2 миллиона 300 тысяч обращений, запросов на оказание той или иной помощи. Из них 96% решено положительно", - сказала она.
Цивилева также сообщила, что согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.
"Наша задача не просто решить задачу, среагировать на запрос, а именно довести ее до конца. И наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом, и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", – добавила председатель фонда.
Самым главным достижением работы фонда, по ее словам, является создание полноценной социально-экономической системы, которая занимается и реабилитацией, и ресоциализацией ветеранов, а также поддержкой родных и близких погибших или пропавших без вести военных.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что работа с участниками специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с большой душевной теплотой.
"Это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают", - обратился глава государства к Цивилевой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.