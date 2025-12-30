https://crimea.ria.ru/20251230/shampanskoe-na-novyy-god-krymskie-vinodely-podelilis-sekretami-vybora-1126091997.html

Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора

Определитесь, какой напиток, сухой или сладкий, вы хотите видеть на столе и внимательно изучите контрэтикетку на бутылке: на ней должны быть важные мелочи,... РИА Новости Крым, 30.12.2025

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Определитесь, какой напиток, сухой или сладкий, вы хотите видеть на столе и внимательно изучите контрэтикетку на бутылке: на ней должны быть важные мелочи, определяющие качество игристого вина, вместо бессмысленных, но эффектных обозначений. Обратить внимание на цену тоже будет не лишним. Рекомендациями по выбору хорошего шампанского на Новый год с РИА Новости Крым поделились крымские эксперты.Тонкости выбора вкусного винаПрежде чем выбирать, важно определиться во вкусовых предпочтениях, советуют севастопольские эксперты. Так, тем, кто склоняется к сложным, преимущественно сухим и очень сухим игристым винам, следует искать на контрэтикетке термины: "традиционный метод", "шампанский метод" или "российское шампанское".При этом не стоит забывать: вы не знаете, в каких условиях бутылку доставили, не подвергалась ли она длительному воздействию солнечного или искусственного света, резким перепадам температур и так далее, предупреждают эксперты."Поэтому игристые вина, сделанные методом Шарма-Мартинотти, должны быть не старше 3 – 5 лет (в идеале – прошлого или позапрошлого года урожая). А вот шампанские, наоборот, чем старше, тем интереснее", – говорят виноделы.Важные мелочи "честного" винаОднозначно стоит остерегаться полок с маркировкой "вином не является". А также внимательно читать контрэтикетки, "даже если вам понравилась бутылка", предупреждают эксперты.Максимально честное вино – в бутылке, на которой все должно быть четко указано, подчеркивают эксперты."Градус алкоголя должен быть приведен не в диапазоне – в хорошем вине всегда точное значение: 11,5%, 12% и т. д. Обязательно должны быть указаны год урожая, страна происхождения винограда, перечислены использованные сорта. Непременно должен быть обозначен уровень сладости: брют (экстра брют), сухое, полусухое, полусладкое, сладкое", – советуют эксперты.При этом желательно, чтобы эти данные приводились не только на контрэтикетке, но и на самой этикетке, добавили специалисты.А вот какие бы то ни было наклейки, медали, колпачки с баллами и прочее – все это неполезная информация и не более чем "завлекалочка", утверждают они: "Для игристых вин все это лишнее".Ценник "говорящий""Минимальная розничная цена означает, что это напиток без каких-то особых качеств, без какой-то особой технологии затратной, без выдержки и так далее. И реально минимальная цена за бутылку 0,75 л игристого вина без каких-то улучшенных характеристик – это 250 рублей. А средняя ценовая категория это 500 – 600 рублей. Все, что выше 800-900 рублей – это уже выдержанное шампанское, произведенное затратным классическим (в бутылке) или неклассическим методом", – рассказал Месеняшин.По его словам, все производители свое шампанское на Новый год уже отгрузили, соответственно, на новогодние праздники повышения цен на игристое ждать не стоит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

