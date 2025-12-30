Севастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночь
Севастополь готовится к ухудшению погоды в новогоднюю ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к резкому ухудшению погоды, которое ожидается в регионе в новогоднюю ночь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член правительства - директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.
"На сегодняшний день ситуация стабильная. Оперативно реагируем. Согласно прогнозам, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается ухудшение погоды, будет держаться минусовая температура. Так что готовимся к непогоде и реагируем своевременно", - сказал Таматаев.
Он добавил, что в прошлом году на проблемных участках в Севастополе установили 15 метеостанций, которые дают объективные данные, что особенно важно при ухудшении погодных условий. Кроме того, на дороги вышли новые комбинированные дорожные машины, у которых есть отвал для расчистки снега на проезжей части.
"В этом году закупили три единицы комбинированных дорожных машин. Также сделали запасы пескосоляной смеси, расположили ее на разных участках, в том числе там, где реагирование требуется в первую очередь. Это районы Ласпи и Байдарской долины", - обозначил собеседник.
Таматаев также напомнил, что в городе сейчас не работает катерное сообщение, а учетом специфики Севастополя, это достаточно важная составляющая часть логистики: в сутки до 15 тысяч человек перемещаются на катерах. Увеличилась нагрузка на наземный общественный транспорт.
Накануне губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. Дворники работают не только на придомовых территориях, но и на общественных пространствах: остановках, тротуарах. Всего предприятие "Парки и скверы" задействовало 298 специалистов и 40 единиц техники. В городе также создан оперштаб.
К утру вторника на дорогах Крыма работают 66 единиц дорожной техники. Магистрали расчищают от снега и обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме. Проезд обеспечен на всех дорогах и перевалах, сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".
