С праздником по пути: как будет работать транспорт в Крыму на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь и на Рождество дорога каждая минута, которую можно провести с родными, друзьями и близкими. И если Дед Мороз будет курсировать по Крыму на волшебных санях, то жители полуострова в том числе – на общественном транспорте. РИА Новости Крым расскажет, как будут работать в праздничные дни основные автобусы и троллейбусы республики и какой будет новогодняя атмосфера в салонах.Вези, Снегурочка!Мишура, праздничное настроение и Снегурочка за рулем. Нет, это не резиденция Деда Мороза. Это нарядный симферопольский автобус, который 31 декабря и 1 января будет работать для крымчан и гостей столицы республики.В роли внучки зимнего волшебника – водитель Дарья Оводенко. Девушка второй год подряд выходит на новогоднее дежурство. Костюм Снегурочки купила сама. Признается, так атмосфера получается действительно праздничной."О, Снегурочка едет! Многие дети фотографируются. Людям очень нравится", – рассказывает Дарья Оводенко, водитель автобуса маршрута №99 "Залесье – Молодежное" предприятия "Крымтроллейбус" в Симферополе.К тому же, если повезет, делится секретом водитель-Снегурочка, то несколько остановок с пассажирами проедет и сам Дед Мороз. Но эта информация пока в тайне.По графикуОднако встретить 2026 год в салоне автобуса, увы, не получится. Общественный транспорт начнет курсировать только с пяти-семи часов утра во всех городах полуострова. Но, чтоб машина вышла на линию по графику, сдвигать приходится график… семейный."Новый год с семьей мы отмечаем немного заранее. Собираемся где-то в 10-11 вечера. Недолго сидим за столом и ложимся спать. Вставать рано – в пять часов уже надо быть на маршруте, значит подниматься приходится в три часа ночи", – рассказала собеседница.Но работа не в тягость, а в радость. Праздник – все спешат домой или в гости, делится Дарья. Поэтому понимать и помогать людям по-своему интересно.Работать в праздник хорошоРабота в будние дни – это колоссальный поток автомобилей. А в выходной и праздничный день поток машин снижается. Помех на дороге практически нет, пассажиры спокойны потому, что знают – по расписанию автобуса хоть часы сверяй, точно никуда не опоздаешь, водитель не подведет."Мы как водители городского транспорта не можем нарадоваться тому, что улицы и дороги пустые, мы едем по графику – минута в минуту. Получаем удовольствие. А еще идет двойная оплата труда", – рассказывает водитель симферопольского автобуса предприятия "Крымтроллейбус" Сергей Козленко. Его маршрут № 14 "Каменка 9-я остановка – площадь Куйбышева (пр-т Победы)".Больше всего, говорит водитель, пассажиров удивляет то, что общественный транспорт работает. "Вау! Нам не надо вызывать такси!" – радуются люди, когда заходят в автобус. Ну, и сами улыбки крымчан, которые с хорошим настроением едут на праздник, отдельная награда.Кто создает атмосферу праздника?Атмосфера в салоне, считает Сергей, полностью зависит от водителя. Например, в своем автобусе крымчанин развешивает новогодние игрушки, гирлянды и сосновые веточки. Такое внимание не оставляет равнодушных даже среди самых грустных пассажиров.И, конечно, подарки. На водительской передней панели лежат конфеты и прочие сладости. Угощаются как взрослые, так и дети."Я говорю родителям – берите, угощайте деток и себя. Даже взрослые спрашивают – а можно мы тоже? Счастью нет предела", – вспоминает с улыбкой Сергей.Праздничное закулисьеНо за такой "праздничной" работой стоит целая бригада профессионалов. Чтобы вывести автобус или троллейбус на линию, его нужно подготовить, водителю – пройти медицинское освидетельствование, и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаторийские водители трамваев стали СнегурочкамиСевастопольцам пообещали сюрпризы на площади НахимоваВ поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы

