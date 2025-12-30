Пять сел Симферопольского района частично обесточены

https://crimea.ria.ru/20251230/pyat-sel-simferopolskogo-rayona--chastichno-obestocheny-1152100169.html
Пять населенных пунктов Симферопольского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к ремонту. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Как сообщалось ранее, прокуратура проверит обстоятельства отключения электроэнергии у жителей трех районов Крыма.Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
