Пять сел Симферопольского района частично обесточены - РИА Новости Крым, 30.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251230/pyat-sel-simferopolskogo-rayona--chastichno-obestocheny-1152100169.html
Пять сел Симферопольского района частично обесточены
Пять сел Симферопольского района частично обесточены - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Пять сел Симферопольского района частично обесточены
Пять населенных пунктов Симферопольского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:45
2025-12-30T12:45
крым
новости крыма
симферопольский район
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291360_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7bc8c974d67df6b26717fa90243a935.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к ремонту. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Как сообщалось ранее, прокуратура проверит обстоятельства отключения электроэнергии у жителей трех районов Крыма.Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
крым, новости крыма, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Пять сел Симферопольского района частично обесточены

Пять населенных пунктов Симферопольского района частично обесточены из-за аварии

12:45 30.12.2025
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Симферопольского района Крыма обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Симферопольском районе, населенные пункты частично: Опушки, Лазаревка, Дружное, Ивановка, Денисовка", - говорится в сообщении.
Энергетики уже приступили к ремонту. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Как сообщалось ранее, прокуратура проверит обстоятельства отключения электроэнергии у жителей трех районов Крыма.
Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСимферопольский районОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
