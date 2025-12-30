https://crimea.ria.ru/20251230/putin-pozdravil-glav-gosudarstv-i-pravitelstv-s-novym-godom-1152100060.html
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств,... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:49
2025-12-30T12:49
2025-12-30T12:49
владимир путин (политик)
новый год
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151279413_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_2335dc78c6ff770856c5e2c217fe38a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр страны Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.Также российский лидер поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателья КНР Си Цзиньпина, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и других.Кроме того, поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151279413_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_a0a67a8b4f9a974417363b0f3df940b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новый год, политика, россия
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Путин поздравил президентов и экс-лидеров дружественных зарубежных стран с Новым годом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.
Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр страны Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Также российский лидер поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателья КНР Си Цзиньпина, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и других.
Кроме того, поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.