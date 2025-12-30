https://crimea.ria.ru/20251230/putin-pozdravil-glav-gosudarstv-i-pravitelstv-s-novym-godom-1152100060.html

Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом

Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2025

Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств,... РИА Новости Крым, 30.12.2025

2025-12-30T12:49

2025-12-30T12:49

2025-12-30T12:49

владимир путин (политик)

новый год

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151279413_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_2335dc78c6ff770856c5e2c217fe38a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр страны Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.Также российский лидер поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателья КНР Си Цзиньпина, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и других.Кроме того, поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новый год, политика, россия