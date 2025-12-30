Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251230/putin-pozdravil-glav-gosudarstv-i-pravitelstv-s-novym-godom-1152100060.html
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств,... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T12:49
2025-12-30T12:49
владимир путин (политик)
новый год
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151279413_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_2335dc78c6ff770856c5e2c217fe38a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр страны Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.Также российский лидер поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателья КНР Си Цзиньпина, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и других.Кроме того, поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151279413_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_a0a67a8b4f9a974417363b0f3df940b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новый год, политика, россия
Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом

Путин поздравил президентов и экс-лидеров дружественных зарубежных стран с Новым годом

12:49 30.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего нового года главам иностранных государств и правительств, сообщает пресс-служба Кремля.
Поздравления от Путина получили лидеры стран СНГ: президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и премьер-министр страны Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Также российский лидер поздравил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателья КНР Си Цзиньпина, председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына и других.
Кроме того, поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Новый годПолитикаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:20В 2025 году в Крыму начали строить три новых мечети
15:09Охранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
15:07ФСБ предотвратила теракт в школе в Адыгее
14:53Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина
14:48Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"
14:39На Украине убрали имя Чайковского из названия Национальной музакадемии
14:30На Кубани задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
14:25Новая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить
14:17В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств
13:57Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света
13:49Таврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового года
13:38"Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси – фото
13:25Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж
13:17Вакцина от рака в России – выпущены первые валидационные серии
13:13Крымский мост сейчас – с обеих сторон выросли очереди
13:10Четыре дрона ВСУ атаковали Кубань
13:07Новости СВО: армия РФ наступает и берет под контроль населенные пункты
12:57Двое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
12:52В Кремле назвали терактом попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ
12:49Путин поздравил глав государств и правительств с Новым годом
Лента новостейМолния