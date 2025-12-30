Рейтинг@Mail.ru
"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву - РИА Новости Крым, 30.12.2025
"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву
"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву - РИА Новости Крым, 30.12.2025
"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву
Депутаты Госдумы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об... РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Как отметил спикер Госдумы, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что уйдет с должности только по окончании военных действий. Он указал, что для Зеленского военные действия – единственный шанс остаться во власти и получать финансовую поддержку Евросоюза.По его мнению, киевский режим, пришедший к власти путем госпереворота, пытается любой ценой удержаться, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, а потери ВСУ вместе с пропавшими без вести составляют порядка двух миллионов человек."Но для Зеленского это всего лишь статистические данные. Будучи нелегитимным, он делает все, чтобы самосохраниться… Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван ", - отметил Володин.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
государственная дума рф, вячеслав володин, владимир путин (политик), владимир зеленский, политика, атаки всу, новости
15:59 30.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил спикер Госдумы, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что уйдет с должности только по окончании военных действий. Он указал, что для Зеленского военные действия – единственный шанс остаться во власти и получать финансовую поддержку Евросоюза.
"Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом. Прощать нельзя", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, киевский режим, пришедший к власти путем госпереворота, пытается любой ценой удержаться, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, а потери ВСУ вместе с пропавшими без вести составляют порядка двух миллионов человек.
"Но для Зеленского это всего лишь статистические данные. Будучи нелегитимным, он делает все, чтобы самосохраниться… Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван ", - отметил Володин.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
