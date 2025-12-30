https://crimea.ria.ru/20251230/proschat-nelzya-gosduma-nastaivaet-na-zhestkom-otvete-kievu-1152108701.html

"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву

"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву - РИА Новости Крым, 30.12.2025

"Прощать нельзя": Госдума настаивает на жестком ответе Киеву

Депутаты Госдумы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об... РИА Новости Крым, 30.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Как отметил спикер Госдумы, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что уйдет с должности только по окончании военных действий. Он указал, что для Зеленского военные действия – единственный шанс остаться во власти и получать финансовую поддержку Евросоюза.По его мнению, киевский режим, пришедший к власти путем госпереворота, пытается любой ценой удержаться, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, а потери ВСУ вместе с пропавшими без вести составляют порядка двух миллионов человек."Но для Зеленского это всего лишь статистические данные. Будучи нелегитимным, он делает все, чтобы самосохраниться… Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван ", - отметил Володин.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина "Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина

