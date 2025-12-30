Рейтинг@Mail.ru
Подразделения МЧС переходят в усиленный режим на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Подразделения МЧС переходят в усиленный режим на новогодние праздники
Подразделения МЧС переходят в усиленный режим на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Подразделения МЧС переходят в усиленный режим на новогодние праздники
Подразделения МЧС России переводят на усиленный режим несения службы в период празднования Нового года и Рождества. Об этом стало известно после итогового в... РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T06:04
2025-12-30T06:04
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
россия
безопасность
новый год
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152085183_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5f7b54867f6c399c8d98cd43179d6d70.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Подразделения МЧС России переводят на усиленный режим несения службы в период празднования Нового года и Рождества. Об этом стало известно после итогового в 2025 году еженедельного селекторного совещания под руководством главы МЧС России Александра Куренкова."Подразделения МЧС России переводятся на усиленный режим несения службы в праздничные дни", – сказано в сообщении.К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в праздничные дни сформирована группировка численностью более 79,7 тысяч специалистов и 19,9 тысяч единиц техники. В частности, предусмотрено дополнительное патрулирование водоемов и информирование населения.Глава ведомства подвел итоги уходящего 2025-го. Он отметил, что минувший год был непростым и принес много серьезных испытаний для всей системы РСЧС."В этом году произошло 259 чрезвычайных ситуаций, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим. Снизилось количество пожаров, происшествий на водных объектах и дорожно-транспортных происшествиях, а также погибших на них. Все это благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС", – сказал Куренков.Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул подвел республиканскую статистику по пожарам.До этого в республиканском главке МЧС России РИА Новости Крым сообщили, что в регионе за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.Кроме того, специалисты МЧС России и МЧС Республики Крым около 75 раз привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. При этом было спасено около 120 человек, из них – 8 детей. Всего за год было зарегистрировано около 400 групп туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 годуВ Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщинаПод Алуштой в Крыму горит магазин
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Подразделения МЧС России переводят на усиленный режим несения службы в период празднования Нового года и Рождества. Об этом стало известно после итогового в 2025 году еженедельного селекторного совещания под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.
"Подразделения МЧС России переводятся на усиленный режим несения службы в праздничные дни", – сказано в сообщении.
К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в праздничные дни сформирована группировка численностью более 79,7 тысяч специалистов и 19,9 тысяч единиц техники. В частности, предусмотрено дополнительное патрулирование водоемов и информирование населения.

"Многие из наших сотрудников встретят Новый год не в кругу семьи, а в составе дежурной смены или караула, а кто-то вообще может оказаться в служебной командировке", – рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Глава ведомства подвел итоги уходящего 2025-го. Он отметил, что минувший год был непростым и принес много серьезных испытаний для всей системы РСЧС.
"В этом году произошло 259 чрезвычайных ситуаций, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим. Снизилось количество пожаров, происшествий на водных объектах и дорожно-транспортных происшествиях, а также погибших на них. Все это благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС", – сказал Куренков.
Ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул подвел республиканскую статистику по пожарам.
До этого в республиканском главке МЧС России РИА Новости Крым сообщили, что в регионе за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
Кроме того, специалисты МЧС России и МЧС Республики Крым около 75 раз привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. При этом было спасено около 120 человек, из них – 8 детей. Всего за год было зарегистрировано около 400 групп туристов.
