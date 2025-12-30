https://crimea.ria.ru/20251230/pod-simferopolem-obestocheny-tri-naselennykh-punkta-1152094347.html

Под Симферополем обесточены три населенных пункта

симферопольский район

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

штормовое предупреждение

гуп рк "крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."Аварийное отключение. Симферопольский район, населенные пункты частично: Мраморное, Перевальное, Заречное", - говорится в сообщении.Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. По состоянию 09:00 были отключены от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района.Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

