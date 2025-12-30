Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем обесточены три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Под Симферополем обесточены три населенных пункта
Под Симферополем обесточены три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Под Симферополем обесточены три населенных пункта
Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."Аварийное отключение. Симферопольский район, населенные пункты частично: Мраморное, Перевальное, Заречное", - говорится в сообщении.Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. По состоянию 09:00 были отключены от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района.Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.
РИА Новости Крым
Под Симферополем обесточены три населенных пункта

В Крыму три села обесточены из-за аварии на сетях под Симферополем

10:11 30.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Симферопольский район, населенные пункты частично: Мраморное, Перевальное, Заречное", - говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. По состоянию 09:00 были отключены от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района.
Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.
Симферопольский районНовости КрымаКрымОтключение электроэнергии в КрымуШтормовое предупреждениеГУП РК "Крымэнерго"
 
