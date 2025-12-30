https://crimea.ria.ru/20251230/pod-simferopolem-obestocheny-tri-naselennykh-punkta-1152094347.html
Под Симферополем обесточены три населенных пункта
Под Симферополем обесточены три населенных пункта - РИА Новости Крым, 30.12.2025
Под Симферополем обесточены три населенных пункта
Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.12.2025
2025-12-30T10:11
2025-12-30T10:11
2025-12-30T10:11
симферопольский район
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
штормовое предупреждение
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Симферопольском районе Крыма частично остались без света. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго"."Аварийное отключение. Симферопольский район, населенные пункты частично: Мраморное, Перевальное, Заречное", - говорится в сообщении.Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. По состоянию 09:00 были отключены от электроэнергии шесть населенных пунктов Бахчисарайского района.Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_11:0:1146:851_1920x0_80_0_0_915d738b8d38e9bb3106af6951251d43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферопольский район, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго"
Под Симферополем обесточены три населенных пункта
В Крыму три села обесточены из-за аварии на сетях под Симферополем